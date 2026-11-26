Mariló Montero no ha dejado pasar las declaraciones de Loles León durante el último mitin de Pedro Sánchez en Barcelona. La actriz, que participó como invitada en el acto político, reivindicó la lucha de las mujeres de su generación y recordó las situaciones de violencia y represión que sufrieron durante décadas. Un discurso que ha provocado la reacción de la periodista, quien no ha dudado en expresar su desconcierto ante unas palabras que considera alejadas de la realidad actual.

La intervención de Loles León estuvo marcada por su defensa de los avances sociales conseguidos por las mujeres y por un llamamiento a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. Sin embargo, fueron algunas de sus referencias a la violencia sufrida por las mujeres las que terminaron generando controversia.

Desde Espejo Público, Mariló Montero planteó una pregunta que resume su discrepancia: «lo que no llego a entender es cuando dice «cuando nos mataban». No sé a qué época se refiere». La periodista quiso dejar claro que, a su juicio, las palabras de la actriz hacían referencia a la persecución política durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y no a la violencia de género. Para expresar su postura, Montero recurrió también a su propia experiencia generacional: «Yo soy yaya, no tengo 76 años. Yo no sé a qué España se refiere Loles cuando dice que nos mataban, nos violaban; supongo que será al franquismo o antes de él, o igual a la Guerra Civil».

Además, cuestionó el tono del discurso y lo calificó de «guerracivilista», al considerar que sus referencias históricas no estaban suficientemente contextualizadas. «El mensaje es de la época franquista y parece que solo mataban a los rojos», afirmó en el programa.

Mariló pone el foco en la diferencia entre pasado y presente

Uno de los aspectos centrales de la intervención de Montero fue precisamente la necesidad de distinguir entre la represión política de otras épocas y los problemas que afectan actualmente a las mujeres. Un matiz especialmente importante en un debate en el que se estaban mezclando diferentes realidades históricas y sociales.

En ese momento, Susanna Griso recordó que la violencia machista continúa siendo un problema vigente y mencionó que 47 mujeres habían sido asesinadas durante el año, según la cifra expuesta en el programa.

Lejos de cambiar su argumento, Mariló insistió en que, desde su interpretación, Loles León estaba hablando de persecución política y no de violencia doméstica. Incluso hizo referencia a la polémica de las pulseras de control para agresores, cuestionando que se desviara el debate hacia otras cuestiones.

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Unas declaraciones que reabren el debate

La reacción de Mariló Montero ha puesto sobre la mesa una cuestión relevante: la importancia de contextualizar los discursos y diferenciar los episodios históricos de los problemas sociales actuales.

Reconocer el sufrimiento de las mujeres durante la Guerra Civil y el franquismo no impide hablar de la violencia machista que sigue existiendo hoy. Son realidades distintas que merecen atención y rigor.

El enfrentamiento verbal entre ambas vuelve a demostrar que la memoria histórica y la lucha por los derechos de las mujeres siguen generando intensos debates, especialmente cuando sus protagonistas trasladan estas cuestiones al terreno político y televisivo.