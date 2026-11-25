La actriz Loles León ha amenazado este martes en el mitin del PSOE en Barcelona al ex presidente socialista Felipe González, afirmando que cuando tenga «80 años» y no la puedan meter en la cárcel contará «todo lo que sabe» del ex dirigente. «Le aconsejo que se muera antes que yo», ha subrayado la actriz.

Loles León ha protagonizado uno de los momentos más llamativos del mitin socialista en Barcelona, sobre todo en una parte de su intervención, donde ha tenido un lapsus en el que ha estado a punto de llamar Felipe González a Pedro Sánchez, aunque lejos de rectificar, ha terminado lanzando una advertencia al ex presidente. Esta se ha producido cuando estaba terminando su discurso, mientras que la intérprete había comenzado a dar las gracias al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al jefe del Ejecutivo.

Antes de pronunciar el nombre de Sánchez, León se ha interrumpido a sí misma. «No sabes lo que te iba a decir», en referencia a su error cometido cuando lo iba a nombrar. «Te iba a decir el innombrable», ha añadido en alusión a Felipe González.

En vez de pasar por alto su equivocación, la actriz decidió cargar contra el ex presidente del Gobierno y advertirle de que, cuando cumpla 80 años (en cuatro años), tiene la intención de contar todo lo que dice saber. «A los 80 años, que ya sé que no me pueden meter en la cárcel, hablaré. Lo contaré todo», ha asegurado. También, en base a esto, ha hecho un comentario bastante controvertido: «O sea, que a este le aconsejo que se muera antes de que yo los cumpla».

Defensa a Sánchez y Begoña

Además de amenazar a González, la artista en su discurso ha salido en defensa del candidato socialista: «Lo más bonito que tenéis Begoña y tú es el amor», refiriéndose a la vida personal del presidente y a su mujer, procesada por delitos de tráfico de influencias y malversación.

«Por eso no insultas, porque estás lleno de amor», ha indicado la actriz sobre el presidente. León ha descrito a Sánchez como una persona que «está contento consigo mismo y se siente querido», así ha defendido a Sánchez.