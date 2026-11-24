Bono acusa ahora a Felipe González de trabajar para la derecha: «Yo prefiero ser pro bono a pro PP»
El ex ministro socialista ha dicho a continuación que "lo último" que quiere es "pelear" con González
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José Bono, ex ministro de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero, ha respondido a Felipe González, presidente del Gobierno socialista entre 1982 y 1996, y asegurado que prefiere que su discurso sea «pro bono», como afirmó González, a que sea «pro PP», deslizando que el que fuera líder socialista ha virado al partido de la oposición en su voto para el 29-N.
«Yo prefiero que sea pro bono a pro PP», ha contestado José Bono, que inmediatamente después, ha pedido que «el tema de Felipe González, chimpún». El ex presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que «lo último» que quiere es «pelear con González» y que si este «ya ha votado, como dicen en Roma, Roma locuta, causa finita –Roma ha hablado, caso cerrado–».
▶️ Bono sobre Felipe González: «Prefiero que sea pro Bono que pro PP».
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— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 24, 2026
«Yo me voy a pelear por el voto de otros muchos Felipes, no es el único Felipe que hay en España», ha comentado Bono, que piensa que el «debate» mediático en el que se ha medido a través de declaraciones públicas con Felipe González «ha valido no para que venga un voto, sino para que vengan unos cuantos cientos de miles de votos que dicen que Pedro Sánchez no se merece esto».
«Lo único que quiero es que el Gobierno de España sea un gobierno progresista y que no tengamos que lamentar lo que en otros países lamentan y con qué nivel de arrepentimiento. Quienes votaron a Milei y les apareció con la motosierra, quienes votaron a Trump y se encontraron con lo que se han encontrado», ha completado José Bono este martes ante los medios.
El rifirrafe Bono-González
Las declaraciones de Bono se producen horas después de que Felipe González le respondiera por primera vez, deslizando que el ex ministro de Zapatero está está ayudando a Pedro Sánchez en campaña «pro bono», jugando con las palabras y con la ironía.
La expresión pro bono procede del latín y significa «por el bien público». Principalmente utilizada en el ámbito jurídico, se refiere a servicios profesionales presentados voluntariamente y de forma gratuita en beneficio de personas, organizaciones o causas de interés social, en este caso por parte de José Bono al PSOE.
Previamente, José Bono había cuestionado, en un mitin del PSOE en Alcázar de San Juan, que Felipe González hubiera votado en blanco o no votado a la formación socialista. En esta línea, le dijo que no hiciera «el tonto» y que él le debe «mucho más» al PSOE que el PSOE a él.