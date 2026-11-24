Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y los debates electorales puestos en marcha, las diversas opiniones afloran en un panorama repleto de indecisión.

Las declaraciones de antiguos dirigentes socialistas han generado debate, como las declaraciones del ex presidente del Gobierno Felipe González tras anunciar que no apoyará al PSOE en las elecciones del 29-N. Esta postura ha supuesto un levantamiento de veteranos del partido, destacando la del ex ministro socialista José Bono, quien le instó públicamente a reconsiderar su decisión y a no «hacer el tonto».

Paco Castañares defiende a Felipe González

La respuesta no ha tardado en llegar, ya que Paco Castañares, ex dirigente socialista extremeño, ha intervenido en Espejo Público para defender a González y cuestionar las palabras del ex ministro. «El que parece que no conoce a Felipe González es Bono. Debería conocerlo bien», afirmó.

Castañares fue todavía más contundente al valorar la advertencia de Bono. «Si piensa que Felipe González es tonto, se equivoca de medio a medio», señaló. Describió al ex presidente como «un tipo muy independiente, muy autónomo», con criterio propio. Por su parte, González sabe qué decisión quiere tomar y no necesita que nadie le indique cómo ejercer su derecho al voto.

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Las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

El ex dirigente socialista criticó a Bono por su actual respaldo a Sánchez, recordando anteriores discrepancias del ex ministro con decisiones del PSOE, como el Estatuto de Cataluña y los indultos, y consideró que debería mantener esa actitud crítica.

De hecho, sostuvo que tendría que estar «a la cabeza de la manifestación junto con Page», refiriéndose al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También advirtió del impacto de las políticas del Gobierno en varias comunidades autónomas.

La polémica también ha salpicado a Cándido Méndez. El ex secretario general de UGT interpretó los llamamientos a González y los manifiestos de apoyo a Sánchez como movimientos de campaña. Méndez defendió que el expresidente trata de preservar el vínculo con los votantes socialistas que no se sienten representados por el actual partido.

Por lo tanto, a tan sólo cinco días de la colocación de las urnas, este cruce entre antiguos referentes del PSOE evidencia la división interna que atraviesa el partido y convierte la posición de Felipe González en uno de los aspectos más destacados de la campaña electoral en España.