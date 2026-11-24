La Navidad ya se empieza a notar en Madrid y entre todos los planes, hay una cita que, por mucho que pasen los años, sigue siendo imprescindible. Hablamos del mercado navideño de la Plaza Mayor, que vuelve un año más con sus casetas rojas, las figuritas del Belén, los gorros navideños y los adornos y todos los artículos de broma que nunca pueden faltar.

Y en 2026 volverá a instalarse desde este semana cuando ya estamos a finales de noviembre y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre. Durante esas semanas, la plaza se llenará otra vez de madrileños, turistas, familias con niños y curiosos que simplemente quieren pasear un rato por uno de los rincones más navideños de la capital. Porque si algo tiene este mercado es tradición. Pero además, esa mezcla de nostalgia y bullicio que hace que, aunque lo hayas visitado decenas de veces, acabes volviendo.

Ya hay fecha para el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor

El mercado abrirá sus puertas este próximo viernes 27 de noviembre y se mantendrá activo durante todo diciembre, hasta el día 31. Es decir, prácticamente desde que empieza la campaña navideña hasta que Madrid se prepara ya para despedir el año. El horario será de 10:00 a 21:00 horas de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo cerrará una hora más tarde, a las 22:00.

La entrada es gratuita, así que no hace falta reservar ni comprar ningún tipo de ticket. Basta con acercarse hasta la Plaza Mayor y empezar a recorrer las casetas. Eso sí, si la idea es verlo con cierta tranquilidad, mejor ir entre semana o a primera hora. Por la tarde, especialmente cuando ya están encendidas las luces de Navidad, la afluencia aumenta bastante y puede ser complicado avanzar entre los puestos sin detenerse cada pocos metros. Aun así, ese ambiente forma parte del propio mercado. Las familias que buscan una figura para completar el Belén, quienes comparan adornos para el árbol y los turistas que fotografían cada rincón llenan la plaza durante buena parte del día.

Más de 100 casetas y muchos de los clásicos de siempre

Cada año se instalan más de 100 puestos y buena parte de ellos mantienen los productos que han hecho famoso este mercado. Los belenes siguen siendo uno de los grandes protagonistas. Se pueden encontrar Nacimientos completos, Reyes Magos, pastores, animales, portales y figuras de todo tipo, desde las más tradicionales hasta otras más originales.

También abundan los adornos navideños: bolas, estrellas, guirnaldas, luces, velas, coronas, pequeños centros para la mesa y todo tipo de detalles para decorar la casa. Y después están los artículos de broma, que parecen casi tan importantes como las figuras del Belén. Gafas, gorros, caretas, pelucas y objetos pensados para fiestas vuelven a aparecer cada diciembre, sobre todo cuando se va acercando Nochevieja.

Una historia que viene de muy lejos

Aunque hoy asociamos directamente el mercado navideño con la Plaza Mayor, su historia empezó en otro lugar muy cercano. En el siglo XVII, la Plaza de Santa Cruz acogía un mercado donde se vendían frutas, verduras, adornos y regalos. Con el paso del tiempo, la actividad fue creciendo y en el siglo XIX empezó a regularse de manera más clara.

La Plaza Mayor quedó entonces vinculada a la venta de pavos, turrones y dulces, mientras que en Santa Cruz se concentraban las figuras de Belén, los juguetes, las zambombas y los artículos de broma. En 1914 se decidió reunir buena parte de estas ventas en la Plaza Mayor, dejando fuera los productos alimenticios.

Las casetas actuales llegaron bastante después. En los años 80 se sustituyeron los antiguos toldos por estructuras de madera, un cambio que terminó dando al mercado la imagen que conocemos hoy. Desde entonces, la Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor se encarga de mantener viva una cita que forma parte del calendario de la ciudad y que sigue funcionando precisamente porque conserva buena parte de lo que siempre tuvo.

Un paseo que se puede combinar con todo el centro de Madrid

Otra de las ventajas del mercado es dónde está. A pocos minutos se encuentran Sol, la calle Mayor, el Mercado de San Miguel, Ópera o el Palacio Real. Por eso mucha gente aprovecha la visita para hacer un recorrido más amplio por el centro, especialmente cuando ya está encendida la iluminación navideña y Madrid concentra buena parte de sus planes en esa zona. Llegar también es fácil. Las estaciones de metro más próximas son Sol, Ópera y Tirso de Molina, y también se puede utilizar Cercanías hasta Sol.

Pero, al final, lo que hace que este mercado siga funcionando año tras año no son sólo las casetas ni su ubicación, sino la tradición navideña en la que también se ha convertido, mirando figuritas aunque no vayamos a montar un Belén, comprando una estrella nueva para el árbol o simplemente paseando por una Plaza Mayor que durante unas semanas se llena a rebosar de ambiente navideño.