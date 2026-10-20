El mercadillo de Navidad más bonito de 2026 no está ni en Cracovia ni en Praga: está en España y es perfecto para visitar este diciembre

Cuando alguien piensa en casetas de madera, luces y adornos navideños por todas partes, suele apuntar a ciudades del norte de Europa, Praga o Viena como los sitios idóneos para disfrutar de un mercadillo de Navidad. No obstante, no hace falta salir de España para disfrutar de los mejores puestos del mundo, ya que se encuentran en el puerto de Málaga.

No hace falta tiritar de frío a varios grados bajo cero. Durante las fiestas, la zona de Muelle Uno se convierte en un paseo navideño con una estética que recuerda a los pueblos de Alsacia, pero con las características palmeras, barcos y el Mediterráneo de fondo. Si bien no se encuentra en la montaña nevada centroeuropea, no tiene nada que envidiar.

Si ya tenías planeado hacer un viaje a la ciudad andaluza a finales de año, este plan supone una parada obligatoria en tu itinerario, ya que es la mejor opción para comprar regalos artesanales o disfrutar de un vermut junto al mar. Y, a menos de 20 minutos andando, puedes entrar de lleno en el ambiente del centro histórico y disfrutar del mágico espectáculo de luces en la calle Larios.

El estilo alsaciano junto a los barcos del puerto

Lo primero que llama la atención de los visitantes de este mercado es el contraste de su ubicación, en comparación con las típicas plazas históricas de otras ciudades europeas donde se montan estos mercadillos. En contraposición a la clásica plaza de piedra rodeada de edificios antiguos, en Málaga los puestos están colocados a lo largo del muelle, con los barcos a un lado y la restauración al otro.

Esto no quiere decir que se pierda la esencia de la Navidad, ya que buscan recrear el encanto de los pueblos alsacianos como Colmar, famoso por sus casas de madera y los adornos de invierno. En la ciudad de la Costa del Sol tienes todo eso y seguramente buen tiempo, por lo que puedes disfrutar de un paseo agradable cuando empieza a anochecer y se encienden las luces.

Entre caseta y caseta podrás ver puestos de artesanía local, adornos navideños, juguetes de madera, decoración para la casa, ropa y todo tipo de regalos. Como es lógico, no faltan los puestos de comida y dulce para hacer de la experiencia un recuerdo imborrable.

La ruta continúa hasta la calle Larios

El mercado de Navidad de Muelle Uno comienza en el puerto malagueño y es solo el punto de salida de tu ruta. En cuanto termines de ver los puestos, puedes continuar por el Palmeral de las Sorpresas rumbo al casco antiguo para disfrutar de un alumbrado de ensueño.

Ya en la calle Larios, que es el corazón de la Navidad malacitana, te asombrarás con su bóveda de luces y la música diaria que atraen cada año a millares de personas. A lo largo de las callejuelas próximas, encontrarás belenes tradicionales y podrás hacer compras en comercios de toda la vida o cenar de tapeo en los bares del centro. Al tener todo en un palmo de terreno, se puede ir caminando a todos lados sin necesidad de recurrir al transporte.

Si tienes planeado viajar a Málaga este año, debes tener en cuenta que las fechas exactas y horarios se confirman con la llegada de noviembre. El año pasado, los eventos navideños comenzaron a finales de noviembre y finalizaron después de Reyes.