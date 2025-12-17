La guía Lonely Planet ha señalado al mejor mercadillo de Navidad de Europa en 2025. La elección se realizó a través de una votación en Instagram, en la que participaron más de 44.000 viajeros, y llega en un momento en el que crece el interés por los destinos navideños menos masificados y con buenas conexiones ferroviarias, especialmente entre el público español.

Durante el mes de diciembre, Colmar se convierte en un auténtico escenario de cuento, con sus calles empedradas, canales y casas de entramado de madera iluminadas con luces festivas, música tradicional y el inconfundible aroma de la repostería alsaciana. La ciudad, conocida por haber inspirado los paisajes de La bella y la bestia, se impuso en la final a Edimburgo con el 72% de los votos, superando a otros destinos europeos de siete países distintos y consolidándose como uno de los grandes referentes del turismo navideño en Europa.

Qué hacer en el mercadillo navideño de Colmar

Uno de los aspectos que ha llevado a Colmar a convertirse en referencia es la diversidad de sus mercadillos navideños, ya que la ciudad no concentra su oferta en un único espacio, sino que la distribuye en seis mercados diferentes repartidos por el casco histórico. A esta propuesta se añade este año un mercado gourmet en la Place de la Cathédrale, donde varios chefs de la zona ofrecen versiones actualizadas de la cocina tradicional alsaciana, reforzando el atractivo gastronómico del destino.

El recorrido permite pasar por enclaves tan variados como la Place des Dominicains, conocida por sus puestos de decoración artesanal, o la zona de l’Ancienne Douane, que reúne decenas de casetas con productos hechos a mano y especialidades locales. En la plaza Jeanne d’Arc destacan los sabores más característicos de la región, como los vinos de Alsacia, quesos y embutidos, mientras que el histórico Koïfhus acoge un mercado cubierto centrado en arte y artesanía, ideal para quienes buscan regalos únicos.

Sitios para los más pequeños en este mercadillo de Navidad

Las familias encuentran en Colmar espacios pensados especialmente para los más pequeños, como la Place des Six Montagnes Noires, donde destacan los carruseles y los juguetes tradicionales, o la zona de Petite Venise, que cada diciembre se transforma en un escenario de cuento con actividades infantiles, decoraciones especiales y un gran buzón para enviar cartas a Papá Noel. A esta propuesta se suma una programación paralela con una pista de hielo de 800 metros cuadrados y coros que navegan por los canales interpretando villancicos, reforzando el ambiente festivo.

Otro de los grandes atractivos de la Navidad en Colmar es su repostería tradicional, que impregna las calles con aromas inconfundibles. Especialidades como el pan de jengibre, las bredele especiadas, los springerle aromatizados con anís o el berawecka, un pastel de frutas con kirsch, acompañan al visitante durante todo el recorrido. Este año, la incorporación del mercado gourmet da aún más visibilidad a estos dulces, muy apreciados por quienes buscan llevarse un recuerdo comestible de la Navidad alsaciana.

Cómo llegar al mercadillo navideño de Colmar desde España

Que el mercadillo de Navidad de Colmar se haya consolidado como un destino objetivo para tantas familias no es casualidad. Desde España se puede ir en tren, más concretamente desde Barcelona. Un tren de cuatro horas y media hasta Valence para entrar en Francia, y desde allí, otro tren del mismo tiempo hasta Colmar. A pesar de recibir miles de visitas en estas fechas, el pueblo sigue manteniendo la esencia íntima propia de un pequeño municipio.