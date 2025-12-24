¡Feliz Nochebuena y feliz Navidad! Las 50 frases más bonitas para mandar a amigos y familiares

Llegó una de las noches más bonita del año en la que la ilusión, alegría y los reencuentros se sientan a la mesa. Ya es Navidad y nada mejor que celebrarlo con estas 50 frases más bonitas para mandar a amigos y familiares. Porque sentimos ilusión de estar con los nuestros, de recibir ese detalle especial que seguramente nos hará feliz, pero especialmente de poder felicitar.

Aquí van las 50 frases más bonitas para mandar a amigos y familiares

Los sinceros deseos de un amigo que te quiere de verdad son que en tu hogar reine la paz, la felicidad y el amor en estas fechas.

Olvida el muérdago, puedes besarme cuando quieras

Desee que en Navidad encuentres dinero, felicidad, amor, salud e ilusión. Y, si hay algo que no encuentras, búscalo en Google.

La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de Navidad, Calvin Coolidge

Lo mejor de la Navidad es pasarla juntos

De alguna manera, no sólo en Navidad, sino a través de todo el año la alegría de dar a los demás es una alegría que regresa, John Greenleaf Whittier.

La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar que uno lleva siempre en su corazón, Freya Stark

¡La Navidad es más mágica ahora que estás en mi vida!

Que en Navidad tu mejor traje sea la magia, el mejor regalo tu sonrisa y mi mejor deseo tu felicidad.

Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Regresemos a nuestra fe infantil, Grace Noll Crowell

La Navidad es el amor bajado a la tierra, un regalo precioso de valor infinito.

El mejor adorno navideño es tu sonrisa. Está entre las 50 frases más bonitas

La Navidad no es solo una temporada del año, sino un sentimiento que se vive desde lo más profundo del corazón.

Que nunca seas demasiado mayor para buscar en el cielo en Nochebuena – Anónimo

Espero que esta Navidad suceda algo muy bonito para que el 2025 realmente haya merecido la pena.

En Navidad, los amigos son como los radares de la Guardia Civil. A veces no los ves, pero siempre están ahí.

Ni mirra, ni oro ni incienso. Este año lo único que le pido a los Reyes Magos es un abrazo tuyo inmenso

Lo que más me gusta de la Navidad es poder culpar a las fiestas navideñas de todo el peso que he cogido durante la pandemia.

Nuestra familia os desea amor, alegría y paz… hoy, mañana y siempre

Recuerda, este mes de diciembre, que el amor pesa más que el oro. Josephine Dodge Daskam Bacon

Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, el mejor de los adornos navideños.

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.

Espero que la magia de la Navidad llene de alegría cada rincón de tu corazón y de tu hogar

Con motivo de la Navidad quería enviarte algo cariñoso, dulce, gracioso y rico. Pero yo no entro por la pantalla del móvil, así que lo siento. ¡Feliz Navidad 2025!

De parte de la Asociación del Alzheimer te deseo un Feliz Halloween y mis mejores deseos.

¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro.” Agnes M. Pharo

La Navidad es el día que une todos los tiempos

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más suave y más hermoso.

Con amor y afecto. ¡Feliz Navidad!

¿Sabes por qué no necesito una vela navideña? Porque tú eres mi luz. Feliz Navidad.

El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa ¡Feliz Navidad!

Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse, recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor, ¡Feliz Navidad!

Para la cena de Nochebuena, ¿el teléfono va a la izquierda o a la derecha del plato? ¡Feliz Navidad 2025!

Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor

Atención: el simulacro de paz en Navidad ya ha terminado. Puedes guardar el marisco y volver a pelearte con tu suegra y tu cuñado.

¡Ho ho ho!. Santa ya está a punto de llegar

La magia de la Navidad es la de personas como tú, que hacen que el tiempo pase volando

El regalo del amor. El regalo de la paz. El regalo de la felicidad. Que todo esto sea tuyo en Navidad

La vida nos ha regalado un año más, y celebro poder seguir contando contigo en 2025

Mañana, es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. Escribe una buena

Después de las fiestas, mis medidas son: noventa, sesenta ¡y revienta! ¡Feliz Navidad!

Tu amor es el mejor regalo de Navidad que podría recibir

Este es el mensaje de Navidad: nunca estamos solos, Alexa nos escucha

No te olvides de cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad

En Navidad hay que ahorrar, así que yo te felicito a ti y tú difundes el mensaje entre el resto de contactos.

Esta Navidad tú eres mi estrella

Aunque el tiempo transcurra deprisa, la Navidad nos deja instantes eternos

¡Felices Fiestas! El regalo te lo debo porque la crisis no respeta ni estos festejos

