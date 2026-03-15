Ni vinagre ni bicarbonato: el truco de un ingeniero químico para limpiar la grasa de la airfryer en pocos segundos

En los últimos años, la freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos estrella en las cocinas modernas. Permite preparar platos deliciosos con muy poca grasa gracias a la tecnología de convección rápida que hace circular aire caliente alrededor de los alimentos. Este flujo de aire caliente permite una cocción uniforme, con una textura crujiente similar a la que se obtiene al freírlos en aceite. Por lo tanto, es una gran aliada para lograr una alimentación más saludable. Ahora bien, para que quede impecable tras su uso, es fundamental conocer el truco de Diego Fernández, un ingeniero químico muy viral en redes sociales como TikTok e Instagram, para limpiar la airfryer.

Una de las principales ventajas que ofrece esta solución casera es que no daña los materiales de la freidora de aire. En el caso de los recubrimientos antiadherentes, son especialmente sensibles a los elementos abrasivos que contienen muchos limpiadores comerciales. Sin embargo, Diego Fernández propone una solución distinta que pasa por utilizar percarbonato de sodio, el cual no actúa por corrosión ni fricción, sino mediante oxidación. Teniendo esto en cuenta, es una opción 100% respetuosa con la airfryer.

El truco definitivo para limpiar la airfryer

El protagonista indiscutible de este método casero es el percarbonato de sodio. Hay quienes lo confunden con el bicarbonato de sodio, pero son productos completamente distintos. El bicarbonato de sodio, ampliamente utilizado en la limpiza del hogar, es muy útil para eliminar manchas superficiales y acabar con los malos olores. Por su parte, el percarbonato de sodio va un paso más allá, liberando oxígeno activo al entrar en contacto con agua caliente; esta reacción desintegra la grasa, desprendiéndola de las superficies metálicas y plásticas sin necesidad de frotar, lo que supone un considerable ahorro tanto de tiempo como de esfuerzo.

El truco para limpiar la airfryer no puede ser más sencillo y, al mismo tiempo, efectivo:

Lo primero es añadir dos cucharadas de percarbonato de sodio directamente en la cesta de la freidora de aire, dejando la rejilla interior en su posición habitual. El objetivo es que la solución actúe sobre todas las piezas simultáneamente. A continuación, se vierte agua muy caliente y se deja reposar la mezcla durante 15 minutos. Durante este período de tiempo, el oxígeno activo se encargará de desprender la grasa acumulada. Mientras pasa el tiempo, el ingeniero aprovecha para limpiar el exterior del electrodoméstico. Para ello, aplica un desengrasante comercial sobre un paño suave. Aunque muchas veces se pasa esto por alto, es esencial para mantener la carcasa libre de suciedad, lo que, a largo plazo, puede acabar afectando al sistema de ventilación interno. Una vez transcurridos los 15 minutos, tira el agua de la cesta de la airfryer y pasa una bayeta con un poco de detergente para lavavajillas sobre la rejilla. ¡Y listo! Así, la suciedad incrustada desaparece como por arte de magia.

¿Qué ocurre cuando utilizamos la freidora de aire una y otra vez son limpiarla adecuadamente? En primer lugar, puede resultar en la transferencia de olores y sabores entre alimentos. Imagina preparar unas croquetas de jamón y descubrir que han adquirido un matiz del salmón que preparaste el día anterior. Más allá de lo desagradable que resulta, también puede ser perjudicial si, con el tiempo, los residuos quemados se empiezan a integrar en los alimentos.

Respecto a la higiene, los restos de grasa y comida acumulados se pueden convertir en un caldo de cultivo para las bacterias. Teniendo en cuenta que la airfryer funciona mediante la circulación de aire caliente, existe la falsa creencia de que cualquier microorganismo no sobreviviría a la cocción. Sin embargo, los expertos aseguran que esto no es del todo cierto, sobre todo considerando que no todas las partes de este electrodoméstico alcanzan la misma temperatura.

Finalmente, en cuanto a la vida útil de la propia freidora de aire, los residuos acumulados pueden acabar obstruyendo componentes importantes, como el elemento calefactor o el ventilador, forzando su funcionamiento y limitando su eficacia. Y no podemos olvidar el consumo energético; cuando se acumula grasa en el interior del electrodoméstico, ésta actúa como «aislante», lo que implica que se requiere más energía para cocinar los alimentos, lo que se traduce en un incremento considerable en la factura eléctrica.

En definitiva, el truco del ingeniero Diego Fernández es clave para que la airfryer esté impecable en todo momento. El miedo a dañar la freidora de aire muchas veces nos lleva a limpiarla de manera superficial, pero esto no es suficiente para garantizar una desinfección completa. Gracias al percarbonato de sodio, eliminamos no sólo lo que se ve, sino también la suciedad acumulada en los componentes internos.