Madrid empieza a cambiar su fisonomía para recibir al Papa: una gran cruz preside plaza de Lima junto al Bernabéu

Madrid ya respira un ambiente especial ante la llegada del Papa, que estará en la ciudad del 6 al 9 de junio de 2026. Calles, plazas y edificios emblemáticos comienzan a transformarse para acoger a cientos de miles de peregrinos que participarán en los actos centrales de este viaje apostólico.

Uno de los símbolos más visibles de estos preparativos es la gran cruz que ya preside la plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu. Este espacio se convertirá en el escenario principal de la Vigilia de Oración con los jóvenes el sábado 6 de junio por la tarde-noche. Miles de jóvenes se congregarán allí para un encuentro lleno de música, testimonios, oración y la Adoración Eucarística, con el Papa recorriendo parte del Paseo de la Castellana en papamóvil antes de dirigirse al escenario.

La cruz no sólo decora la plaza, sino que también se convierte en un potente recordatorio espiritual de la visita y presidirá uno de los momentos más esperados del viaje. Réplicas de esta cruz han peregrinado ya por diferentes parroquias de la diócesis.

Otros cambios visibles en la ciudad:

Plaza de Cibeles : se prepara para la Santa Misa del domingo 7 de junio, que coincidirá con la solemnidad del Corpus Christi y una procesión eucarística. Se esperan hasta un millón y medio de personas en esta zona.

: se prepara para la Santa Misa del domingo 7 de junio, que coincidirá con la solemnidad del Corpus Christi y una procesión eucarística. Se esperan hasta un millón y medio de personas en esta zona. Eje Castellana-Recoletos : habrá importantes medidas de movilidad, cortes de tráfico y refuerzos en transporte público (EMT y BiciMAD gratis entre el 3 y el 9 de junio).

: habrá importantes medidas de movilidad, cortes de tráfico y refuerzos en transporte público (EMT y BiciMAD gratis entre el 3 y el 9 de junio). Seguridad y logística : se desplegarán unos 4.000 policías y cerca de 1.000 sanitarios, con puestos médicos avanzados en las zonas clave.

: se desplegarán unos 4.000 policías y cerca de 1.000 sanitarios, con puestos médicos avanzados en las zonas clave. Acogida: banderas, carteles conmemorativos, flores y merchandising papal comienzan a aparecer en comercios y calles, creando un clima de expectación y acogida.

Madrid, que no recibía la visita de un Papa desde hace 15 años, se engalana para este evento histórico.