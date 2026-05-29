Los lugares emblemáticos donde se va a alojar el Papa León XIV en España: palacios, residencias y edificios históricos

En tan solo una semana, España vivirá la visita del Papa León XIV, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más multitudinarios de los últimos años del país. Actos litúrgicos, encuentros institucionales y con jóvenes marcarán una intensa agenda que se extenderá del 6 al 13 de junio.

Su llegada está prevista para la mañana del sábado 6 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con Madrid como primer destino. En la capital, se alojará en la Nunciatura Apostólica (situada en Chamartín), residencia oficial del representante diplomático de la Santa Sede. Allí tiene dependencias administrativas, espacios para reuniones, capilla privada y zonas ajardinadas. El resto de la delegación se hospedará en un hotel cercano.

Tras su paso por Madrid, visitará Barcelona, donde visitará la Sagrada Familia y otros puntos de interés. En la ciudad catalana, estará en el palacio episcopal, residencia oficial del arzobispo de Barcelona, que está situado en pleno barrio gótico. Ya albergó a Benedicto XVI en noviembre de 2010 para consagrar la Sagrada Familia y a Juan Pablo II en 1982.

Por su parte, en Canarias también se hospedará en el Palacio Episcopal de Las Palmas, situado junto a la catedral de Santa Ana y residencia habitual del obispo de Canarias. Es un edificio del siglo XVI y el pontífice ocupará la parte alta del palacio.

Viaje histórico de León XIV

Este viaje supondrá el regreso de un papa a España quince años después de la histórica visita de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. En Madrid tendrá una gran vigilia juvenil en la Plaza de Lima, donde se espera más de un millón de jóvenes, y una misa en Cibeles, con hasta millón y medio de asistentes.

También habrá una reunión institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica; visitará el Congreso de los Diputados y tendrá un encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu.