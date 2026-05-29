Cómo inscribirse para ver al Papa León XIV en Canarias: así puedes apuntarte y qué está prohibido

La visita del Papa León XIV a Canarias ya ha despertado una enorme expectación en todo el archipiélago. Uno de los actos más importantes del viaje será el encuentro del Pontífice con migrantes y con algunas organizaciones sociales en la Plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife, previsto para el próximo 12 de junio. El acceso será gratuito, pero requerirá de una inscripción previa debido al aforo limitado y al fuerte dispositivo policial preparado para la visita papal.

El Papa León XIV visitará Canarias entre el 11 y el 12 de junio de 2026 dentro de su viaje oficial a España. El Pontífice recorrerá tanto Gran Canaria como Tenerife en una visita marcada especialmente por el fenómeno migratorio en las islas.

En Tenerife, León XIV acudirá primero al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, ubicado en San Cristóbal de La Laguna, considerado como uno de los mayores dispositivos policiales del archipiélago. Posteriormente, el Pontífice participará en el gran encuentro con asociaciones y personas migrantes en la Plaza del Cristo.

El acto principal en La Laguna comenzará el 12 de junio a las 10:10 horas y tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Durante el encuentro participarán migrantes procedentes de África y América Latina, además de voluntarios y trabajadores vinculados a la acogida de integración social.

¿Cómo conseguir entradas?

El Obispado de Tenerife confirmó que las inscripciones para asistir al evento ya se encuentran abiertas a través de un formulario habilitado por la organización eclesiástica del viaje papal. Debido a que el aforo es limitado, será obligatorio registrarse previamente para poder acceder al evento.

La organización ha advertido además de un detalle importante, ya que el sistema rechazará automáticamente a las personas que ya estén inscritas para asistir a la gran misa multitudinaria prevista posteriormente en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, no se podrá acudir oficialmente a ambos eventos con la misma inscripción.

El acceso a la Plaza del Cristo estará permitido únicamente entre las 07:00 y las 09:10 horas de la mañana. Después de ese horario se cerrarán todos los controles de entrada por motivos de seguridad.

No estará prevista la entrada con sillas plegables ni carritos, ya que el acto se desarrollará completamente de pie por limitaciones de espacio. Las autoridades confirman asistir con suficiente antelación, llevar únicamente objetos imprescindibles y utilizar el transporte público debido a las previsiones de cortes de tráfico y restricciones en el centro de La Laguna.