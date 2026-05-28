Historia de los papas: desde San Pedro hasta León XIV, los 267 pontífices de la Iglesia católica

La figura del Papa siempre ha tenido algo especial. Incluso para quienes no son creyentes. Hay muy pocas instituciones capaces de sobrevivir veinte siglos atravesando imperios, guerras mundiales, crisis internas, reformas, asesinatos, cismas y revoluciones sin desaparecer por el camino. El papado lo ha hecho.

Y no de forma discreta precisamente.

La historia de los pontífices mezcla religión, política, ambición, espiritualidad y poder en cantidades difíciles de separar. A veces el Papa fue casi un emperador. Otras veces parecía más un líder moral intentando mantener cierta estabilidad en medio del caos mundial.

Desde San Pedro hasta León XIV, elegido en 2025, la Iglesia católica ha reconocido oficialmente a 267 papas. Algunos pasaron casi desapercibidos. Otros cambiaron el rumbo de Europa entera.

Y sí, también hubo pontífices bastante turbios.

Todo empezó con un pescador llamado Pedro

Simón Pedro era uno de los apóstoles más cercanos a su maestro Jesús. Pero Pedro era impulsivo, a veces inseguro. En los Evangelios aparece equivocándose más de una vez. De hecho, llegó a negar a Jesús antes de la crucifixión. Y a pesar de ello sería la figura principal de la futura Iglesia. Su final fue la muerte en Roma bajo el martirio del Emperador Nerón.

Mucho después, sobre el lugar donde supuestamente fue enterrado se levantó la Basílica de San Pedro.

Pensarlo impresiona un poco. Una de las construcciones más monumentales del planeta edificada alrededor de la tumba de un pescador galileo.

¿Cuántos papas ha tenido la Iglesia realmente?

La cifra oficial actual es 267 pontífices, contando a León XIV. Aunque la historia no es tan limpia ni tan lineal como a veces parece.

Hubo épocas verdaderamente caóticas. Especialmente en la Edad Media. Durante siglos aparecieron antipapas, es decir, hombres que reclamaban ser el Papa legítimo mientras otro ocupaba Roma. Algunos tenían detrás reyes, emperadores y ejércitos enteros. No eran simples impostores aislados.

Por eso las listas papales han sido revisadas varias veces. Hay nombres que durante siglos se consideraron válidos y luego dejaron de reconocerse oficialmente.

También llama la atención otra cosa: la enorme cantidad de papas considerados santos. Más de ochenta. Aunque aquí conviene matizar. Muchos pertenecen a los primeros siglos del cristianismo, cuando morir martirizado prácticamente garantizaba veneración religiosa posterior.

Cuando el Papa tenía más poder que muchos reyes

Hay una idea moderna del pontífice como figura espiritual relativamente apartada de la política. Pero durante buena parte de la Edad Media eso no funcionaba así en absoluto.

El Papa coronaba emperadores, excomulgaba monarcas. Movía alianzas militares. Influía directamente en guerras y tratados.

En ciertos momentos, enfrentarse a Roma podía costarle el trono a un rey europeo.

El gran cisma que partió el cristianismo en dos

La ruptura entre Roma y Constantinopla en 1054 no ocurrió de golpe. Llevaban siglos acumulando tensiones teológicas, culturales y políticas.

Occidente y Oriente empezaban a verse como mundos distintos incluso dentro del cristianismo.

Finalmente llegó el llamado Cisma de Oriente. La Iglesia católica romana y la ortodoxa quedaron separadas oficialmente. Y esa fractura continúa hoy.

El Renacimiento: arte deslumbrante y corrupción descarada

Probablemente no existe una etapa más contradictoria dentro de la historia del papado que el Renacimiento.

Por un lado, Roma se convirtió en el gran centro artístico de Europa. Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Bramante diseñando San Pedro. Rafael trabajando para el Vaticano. Una explosión cultural impresionante.

Pero al mismo tiempo muchos pontífices actuaban más como príncipes italianos que como líderes religiosos.

Los Borgia son el ejemplo más famoso. Rodrigo Borgia, convertido en Alejandro VI, sigue teniendo fama de corrupto, manipulador y obsesionado con favorecer a su familia. Y parte de esa reputación está bastante justificada.

Hubo nepotismo descarado, intrigas políticas y guerras entre familias italianas utilizando el Vaticano como pieza de poder.

Juan Pablo II: un Papa convertido en figura global

Karol Wojtyła entendió el poder de la imagen pública mejor que ningún pontífice anterior.

Juan Pablo II viajaba constantemente, llenaba estadios y conectaba muy bien con grandes masas. Fue el primer Papa verdaderamente mediático a escala global.

Francisco rompió moldes dentro del Vaticano

Cuando Jorge Mario Bergoglio apareció en el balcón de San Pedro en 2013, mucha gente entendió rápidamente que llegaban cambios. Era argentino. Jesuita. Latinoamericano. Ya eso rompía siglos de tradición europea.

Pero además tenía otra manera de presentarse. Mucho más sencilla, menos protocolaria.

Francisco insistió muchísimo en temas sociales: pobreza, migración, desigualdad, medio ambiente. Criticó abiertamente ciertos excesos económicos y trató de reformar estructuras internas del Vaticano, aunque no siempre encontró apoyos suficientes.

León XIV y el nuevo ciclo del papado

La elección de León XIV abrió una etapa completamente nueva.

Se convirtió en el primer Papa estadounidense de la historia, algo impensable durante décadas por razones geopolíticas. Tradicionalmente existía cierto temor a concentrar demasiado poder simbólico en una superpotencia mundial.

El pontificado de León XIV todavía está arrancando realmente, así que es pronto para medir su impacto histórico. Aunque desde el principio mostró interés por cuestiones sociales y migratorias bastante parecidas a las que preocupaban a Francisco.