El sindicato afín a Vox crea una sección sindical en RTVE para denunciar «la corrupción mediática de Sánchez»

SOLIDARIDAD irrumpe en RTVE con una sección sindical este jueves contra la «corrupción mediática de la mafia de Pedro Sánchez». Tal y como adelanta en primicia OKDIARIO, el sindicato afín a Vox ha comunicado el registro de esta nueva sección al Ministerio de Trabajo en el mediodía de este jueves.

En plena sucesión de escándalos protagonizados por la televisión pública convertida «en un aparato de propaganda», varios trabajadores de la televisión pública han dado el paso de afiliarse al sindicato y canalizar sus demandas.

Según ha podido saber OKDIARIO, desde hace tiempo se lleva gestando una contestación interna de la corporación, donde numerosas voces llevan años denunciando la «politicación de los informativos y la progresiva pérdida de pluralidad». Esta sección sindical se presentaría como «alternativa real» a los sindicatos tradicionales, a los que acusa de no haber frenado los abusos.

Según denuncian, los profesionales del ente público han sufrido en sus propias carnes las presiones contra quienes «no comulgan con el discurso oficial». Este paso servirá, aseguran desde el sindicato, para blindar legalmente a todos aquellos «acosados por el poder» y «que no se sienten representados por los sindicatos mayoritarios de CCOO y UGT». «Los trabajadores de RTVE se han vuelto rehenes de Pedro Sánchez y del aparato del PSOE», denuncia Jordi de la Fuente a OKDIARIO, a quienes invita a perder el «miedo a la mafia».

Para de la Fuente, quien es a su vez concejal en el municipio barcelonés de Sant Adrià de Besòs, la presencia de SOLIDARIDAD en RTVE «es un hito». «Se abre una brecha en el aparato de Sánchez para que los profesionales dejen de tener miedo y tengan el amparo de nuestros servicios jurídicos para denunciar abusos e irregularidades», afirma.

Según señalan, «esta nueva sección sindical nace para defender a los trabajadores de la radiotelevisión pública frente al amaño de oposiciones y promociones, la externalización masiva de contenidos, los sueldos millonarios de los presentadores estrella y las presiones políticas a quienes no comulgan con el discurso oficial».

En su manifiesto fundacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la nueva sección sindical asegura que representa a «profesionales de cualquier categoría, centro y territorio» que se sienten «huérfanos» de los sindicatos mayoritarios. «RTVE es de todos los españoles y sus trabajadores merecen ser tratados como profesionales, no como peones de un tablero político», subraya el texto. Según Solidaridad, estos problemas han convertido la radiotelevisión pública en un «tablero político» en el que los empleados son meras piezas.

Las 10 reivindicaciones de Solidaridad en RTVE

El manifiesto incluye un decálogo claro y rotundo de exigencias:

Fin de la externalización abusiva. Transparencia total en contrataciones, oposiciones y promociones. Recuperación del poder adquisitivo de la plantilla. Tope a los sueldos de presentadores estrella y cargos a dedo. Fin de las presiones políticas en la redacción. Defensa del prestigio de RTVE y orgullo profesional. Estabilidad laboral y fin de la temporalidad estructural. Defensa real de los centros territoriales. Auditoría integral de cuentas y saneamiento económico. Democracia sindical real.

En su llamamiento final, apela directamente a la participación de los trabajadores: «Un sindicato fuerte se construye con trabajadores comprometidos en el día a día». No piden «confianza ciega», señalan, sino implicación activa para construir «estabilidad, profesionalidad y un nuevo modelo de empresa» que empiece por defender a quienes realmente hacen posible RTVE. El manifiesto concluye con una invitación explícita: «Sumarse activamente al proyecto» para recuperar una RTVE «de todos los españoles y al servicio de todos».