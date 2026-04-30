Vox tirará de su sindicato como anzuelo del voto obrero andaluz ante la entrada de Mercosur

El sindicato Solidaridad protagonizará este viernes el arranque de la campaña andaluza de Vox, en un acto que coincide con el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. La formación liderada por Santiago Abascal busca reforzar su implantación en el electorado obrero apoyándose en la organización sindical en un contexto marcado por el debate en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

El tratado entre la UE y los países del bloque sudamericano —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— contempla una progresiva reducción de aranceles para una amplia gama de productos agrícolas e industriales. Aunque su entrada en vigor completa depende aún de procesos de ratificación, el acuerdo entrará provisionalmente este viernes, generando gran inquietud entre los pequeños productores europeos, especialmente en España, por el impacto potencial sobre la competitividad.

En este escenario, Vox trata de posicionarse como referente del malestar en el ámbito rural y trabajador, tratando de convertir Jaén el próximo viernes en el escapararte nacional de los «trabajadores patriotas» de cara al rally electoral andaluz que volverá a protagonizar Abascal hasta el domingo 17 de mayo.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España importa ya cantidades significativas de productos agroalimentarios de países extracomunitarios, mientras que el sector primario representa en torno al 2,6% del PIB nacional y emplea a más de 700.000 personas. Organizaciones agrarias como ASAJA han advertido de que la apertura comercial podría intensificar la presión sobre los precios, especialmente en sectores sensibles como el vacuno, el azúcar o el aceite de oliva.

Vox en Jaén y Almería

La estrategia de Vox pasa por reforzar su presencia en provincias como Jaén y Almería. En Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva —con cerca del 20% de la producción global en campañas medias—, el partido pondrá el foco en la defensa del olivar tradicional y en la crítica a las políticas energéticas y comerciales europeas.

De ahí que Solidaridad haya escogido Jaén para su acto central del 1 de mayo, bajo el lema «No a Mercosur». El acto cuenta con la participación de su secretario general, Jordi de la Fuente, junto a Santiago Abascal y el candidato autonómico de Vox, Manuel Gavira.

El sindicato, fundado en 2020, cuenta todavía con una implantación limitada en comparación con CCOO y UGT, pero aspira a crecer en sectores industriales y agrarios mediante un discurso centrado en la «prioridad nacional» y la crítica a la globalización económica, reforzando lo que sus críticos atribuyen al giro «lepenista» de Vox, el sambenito que le atribuyen, pero que «no le molesta». Dado que para la formación, señalan, «significa el desmoronamiento de los postulados de izquierda ante la realidad de la inmigración masiva».

Por su parte, en Almería —donde Vox obtuvo un 16,6% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, su mejor resultado provincial— la formación intensificará su actividad en el Poniente almeriense. Municipios como El Ejido o Níjar concentran una parte importante de la producción hortofrutícola bajo invernadero, conocida como el mar de plástico, que abastece a buena parte de los mercados europeos.

Este sector emplea a decenas de miles de trabajadores, con una elevada presencia de mano de obra extranjera, la mayoría en situación irregular. Según datos del INE, más del 20% de la población de la provincia de Almería es de nacionalidad extranjera, uno de los porcentajes más altos de España. Vox vincula este contexto a su discurso sobre mercado laboral e inmigración, buscando ampliar su base electoral almeriense, donde parte con mayor fuerza.

Además en Sevilla, la formación seguirá una estrategia similar a la de áreas metropolitanas conocidas como cinturón rojo de Madrid y Barcelona, donde intenta captar voto obrero desencantado con el PSOE. Con este planteamiento, Vox pretende aprovechar el debate sobre el comercio internacional, la política agraria y el empleo para consolidar su presencia en electorado rural de todas las provincias, clave en estas elecciones andaluzas.