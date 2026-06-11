Bronca en la Asamblea de Madrid: expulsado un diputado del PSOE por dirigirse a la bancada del PP de forma amenazante

La Asamblea de Madrid ha vivido este jueves una de las escenas más tensas de la legislatura. El portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, ha sido expulsado del hemiciclo tras enzarzarse con el diputado del PP Enrique Serrano durante un debate sobre las víctimas del terrorismo. La sesión ha acabado con la bancada socialista abandonando el pleno en bloque.

Todo ha ocurrido en el marco del debate de una Proposición No de Ley sobre los permisos penitenciarios concedidos a miembros de ETA. Un asunto que, lejos de abordarse con frialdad parlamentaria, ha encendido el hemiciclo desde los primeros compases.

El detonante ha sido la intervención de Fernández Lara, que ha tomado la palabra para reprochar a los diputados del Partido Popular sus declaraciones sobre las víctimas de la banda terrorista. El socialista ha cuestionado que desde las filas populares se hubiera trasladado la idea de que «las víctimas» del terrorismo estaban representadas en su grupo parlamentario. La vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, ha salido entonces al paso para matizar el alcance de esas palabras.

Millán ha aclarado que el PP nunca había afirmado representar a todas las víctimas, sino que entre sus integrantes había tres personas que habían sufrido el terrorismo directamente, entre ellas Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, y Luis Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien además era el que defendía la iniciativa debatida en ese momento.

Fernández Lara ha tratado de responder, pero la Mesa no le ha cedido el turno. El diputado socialista ha insistido en intervenir fuera de su turno de palabra, lo que ha llevado a Ana Millán a llamarle al orden hasta en tres ocasiones. Tras el tercer apercibimiento, la vicepresidenta ha aplicado el reglamento y ha decretado su expulsión del hemiciclo.

La salida del socialista no ha sido tranquila. Mientras abandonaba el pleno, Fernández Lara ha protagonizado una nueva discusión con el diputado popular Enrique Serrano, en una escena que ha obligado a varios compañeros de bancada a acompañarle físicamente fuera de la sala. Poco después, el Grupo Parlamentario Socialista al completo se ha levantado de sus escaños y ha abandonado la sesión en señal de protesta.

El incidente vuelve a poner de manifiesto la elevada crispación en el parlamento madrileño cada vez que se aborda el debate sobre el terrorismo de ETA y la gestión penitenciaria de sus condenados, un asunto que enfrenta sistemáticamente al PP y al PSOE con posiciones irreconciliables.