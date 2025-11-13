Ayuso llama «caniches del Gobierno» a los diputados del PSOE: «Insultan como en las dictaduras»

El pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves ha vuelto a derivar en una bronca, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya llamado a los diputados del PSOE «caniches del Gobierno», por permitirse «insultar como en las dictaduras» a las empresas y faltar al respecto a «los pacientes y los sanitarios».

Después de un nuevo ataque por parte de la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a la sanidad privada madrileña, haciendo hincapié en el Grupo Hospitalario Quirón y relacionándolo con el novio de la presidenta madrileña, Ayuso ha reaccionado y ha pedido «hablar del mejor grupo sanitario de España, que tiene que soportar las iras de este Gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo».

En ese momento, se ha montado revuelo procedente de la bancada del PSOE, con el diputado Fernando Fernández Lara solicitando la palabra al término de la intervención de Ayuso, por el artículo 114.3, y alegando que ha habido «cierta descortesía parlamentaria». A continuación, el socialista ha protestado y dicho que ellos «son diputados y no caniches», a lo que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha dado por finalizada su intervención.

Con cierta ironía y buscando la paz en el pleno, Ossorio ha querido recordar, antes de dar la palabra a la diputada de Más Madrid, Manuela Bergerot, para su pregunta, que este 13 de noviembre «es el día de la bondad y de la empatía». Además, ha añadido que «los caniches son perros entrañables», lo que ha provocado las risas y aplausos desde la bancada del Partido Popular.