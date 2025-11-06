Ayuso: «Gracias a Inda y a OKDIARIO por contar la verdad y no ser prensa del régimen»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la labor de OKDIARIO en defensa de la «democracia liberal» y especialmente «por no ser prensa del régimen». Así lo ha afirmado en el X aniversario de este periódico fundado por Eduardo Inda que se ha celebrado este jueves en la Plaza de Toros de Las Ventas.

En su intervención, Ayuso ha dado la enhorabuena a Inda y su equipo «por hacer periodismo, por contar la verdad, y sobre todo por no arredrarse, por no permitir ser prensa del régimen, por no ser activismo, por preguntar, por exigir, por querer saber, por defender todo aquello que nos ha traído hasta aquí como democracia liberal», ha destacado.

La presidenta madrileña ha arremetido aquí contra el Gobierno de Pedro Sánchez que «se sustentan en pactos con Bildu y otras fuerzas que quieren ir contra nuestra historia, contra la verdad y la libertad y contra testimonios como los de la maravillosa Pilar Elías por los que tantas personas dimos un paso adelante en política», ha dicho sobre la viuda de Ramón Baglietto, concejal de UCD en Azkoitia asesinado por ETA, una de las premiadas esta noche en la gala del X aniversario de OKDIARIO con el galardón Freedom Fighters.

Junto a ello, Ayuso -acompañada por algunos de sus consejeros y por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano- ha advertido que «son momentos de enfrentamiento, guerracivilismo, de trasladar ese miedo a los mayores, a personas que no quieren ver cómo toda su gran obra se tira por la borda, donde se busca que la juventud esté agraviada, desincentivada, donde los ciudadanos no tengan ganas de seguir adelante y hacer su trabajo», ha manifestado.

«Nosotros animamos -ha proseguido- a seguir viviendo en un país alegre, plural, en una de las mejores naciones de este mundo, sin la cual la historia no se entendería. Os animo a todos a seguir trabajando como lo hace el magnífico equipo de OKDIARIO y como lo hacen esta noche, con su ejemplo, los premiados».

De esta manera, Ayuso ha querido reconocer a los galardonados: María Corina Machado, opositora venezolana y premio Nobel de la Paz; Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP de Cataluña y fundador de Vox que sufrió un intento de asesinato en 2023; Pilar Elías, viuda de Ramón Baglietto, concejal de UCD en Azkoitia asesinado por ETA, y Custodio Ballester, sacerdote icono de la defensa de los valores cristianos frente al islamismo radical.

Recuerdo a Carlos Manzo

También ha dedicado palabras de homenaje para Carlos Manzo, el alcalde «asesinado este fin de semana por ser político y por defender la democracia en México», ha lamentado. Así, ha querido rendir tributo a «tantos venezolanos, a tantos cubanos o mexicanos» que, al otro lado del Atlántico, «nos dicen ‘hágannos caso, venimos del futuro’».

«Por todos ellos, por lo que hemos construido como país, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por nuestro fututo en común y por lo más importante que tiene el hombre: la libertad y la vida, gracias OKDIARIO, gracias por tanto trabajo y gracias por recordarnos que sin libertad nada merece la pena», ha sentenciado.