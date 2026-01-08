El nuevo material que va a cambiar el mundo: los científicos no dan crédito

El reciclaje de neumáticos ha dejado de ser un simple trámite de eliminación para convertirse en una estrategia industrial de gran alcance. Estudios recientes muestran que la producción anual de neumáticos supera los 1,5 millones de unidades a nivel mundial, lo que genera una enorme presión para buscar soluciones sostenibles.

Una de las opciones más prometedoras consiste en triturar los neumáticos fuera de uso y mezclarlos con asfalto, integrando así residuos problemáticos en la construcción de carreteras y pavimentos más duraderos. Esta técnica combina la logística inversa, la ingeniería de materiales y la infraestructura vial, con beneficios como menor presencia de neumáticos en vertederos, reducción de ruido y mayor resistencia al agrietamiento.

Así es el proceso para transformar los neumáticos

El proceso industrial no es trivial: los neumáticos se descomponen en caucho, acero y fibras, separando cuidadosamente los materiales para minimizar contaminantes que puedan afectar el rendimiento del asfalto. El caucho molido, conocido como GTR, se puede añadir directamente al ligante asfáltico o incorporarse a la mezcla de hormigón asfáltico, según las normas de cada país.

En Brasil, por ejemplo, el DNIT ha publicado regulaciones específicas para garantizar la calidad del asfalto cauchutado, que ya no se considera experimental. Diversos estudios respaldan sus ventajas: aumenta la resistencia a deformaciones y grietas, prolongando la vida útil de los pavimentos cuando se aplican correctamente los diseños y materiales.

Una mejora medioambiental

Además, esta estrategia ayuda a enfrentar problemas ambientales graves, como la acumulación de neumáticos en vertederos, que pueden tardar décadas o incluso siglos en descomponerse y representar riesgos de incendios y criaderos de mosquitos.

El auge del asfalto con caucho reciclado refleja un cambio de paradigma: los residuos dejan de ser un problema para convertirse en un recurso valioso, aportando sostenibilidad y eficiencia al sector de la construcción vial. Aunque la técnica no está exenta de debates sobre emisiones y lixiviación de compuestos, la tendencia global apunta a que integrar neumáticos reciclados en carreteras puede ser una de las soluciones más efectivas para reducir el impacto ambiental y mejorar la infraestructura a gran escala.