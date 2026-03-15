Suena insólito pero es una pesadilla real: los lagos submarinos sin oxígeno que están llenando de cadáveres el fondo marino

Los lagos submarinos sin oxígeno que se están llenando de cadáveres en el fondo marino, suena a insólito, pero es una pesadilla real. Sin duda alguna estaremos ante un cambio de ciclo que, sin duda alguna, nos trasladará de nuevo a uno de los límites de la humanidad. Estamos ante una serie de propiedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar en breve.

Esta situación del todo inesperada puede convertirse en uno de los retos de la humanidad. No sólo nos descubre un problema que tenemos en el planeta Tierra, sino que también deberemos estar muy pendientes de lo que puede pasar fuera de él. Es hora de conocer un poco mejor que es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que deberemos estar muy preparados para lo peor. Estas peculiaridades que tenemos en mente pueden acabar siendo claves en breve. Es hora de conocer qué pasa con este descubrimiento insólito que es una auténtica pesadilla para los biólogos.

Es una pesadilla real para los biólogos

La vida en nuestro planeta es capaz de conseguir hacer posible lo imposible, de tal forma que nos descubre una manera de movernos y de estar muy pendientes de unos cambios en los que cada detalle será una realidad. Es momento de poner en mente una situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta, de tal manera que tendremos que apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Esta pesadilla que podemos encontrar en el fondo del mar puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará una novedad importante en estos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de conocer qué sucede en una de las zonas más extremas del planeta, nada más y nada menos que en un punto en el que todos los animales que entran mueren.

Los lagos submarinos sin oxígeno que se están llenando de cadáveres

Se están llenando de cadáveres estos lagos submarinos sin oxígeno que se encuentran en uno de los lugares más extremos del planeta. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días.

Tal y como explican los expertos de la Universidad de Miami en un reciente artículo: «nvestigadores de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra de la Universidad de Miami (UM) descubrieron recientemente raras piscinas de salmuera de aguas profundas en el Golfo de Aqaba, una extensión norte del Mar Rojo. Estos lagos submarinos salados guardan secretos sobre la forma en que los océanos de la Tierra se formaron hace millones de años, y ofrecen pistas sobre la vida en otros planetas. En asociación con OceanX, Sam Purkis, profesor y presidente del Departamento de Geociencias Marinas de la UM y su equipo, hizo su descubrimiento a más de una milla bajo la superficie del mar (1.770 metros) utilizando un vehículo submarino operado a distancia (ROV) en el OceanXplor, el buque de investigación marina altamente equipado de OceanX capaz de explorar los lugares más inalcanzables de la Tierra. «Hasta que no entendamos los límites de la vida en la Tierra, será difícil determinar si los planetas alienígenas pueden albergar a algún ser vivo», dijo Purkis. «Nuestro descubrimiento de una rica comunidad de microbios que sobreviven en entornos extremos puede ayudar a rastrear los límites de la vida en la Tierra y puede aplicarse a la búsqueda de vida en otras partes de nuestro sistema solar y más allá».

Siguiendo con la misma explicación: «Las piscinas de salmuera son uno de los entornos más extremos de la Tierra, pero a pesar de su alta salinidad, química exótica y completa falta de oxígeno, estas piscinas están llenas de vida. Las moléculas bioactivas con posibles propiedades anticancerígenas se han aislado previamente de microbios de la piscina de salmuera en el Mar Rojo. La investigación, publicada en Nature Communications, es el primer descubrimiento de piscinas de salmuera en el Golfo de Aqaba. «Tuvimos mucha suerte», dijo Purkis. «El descubrimiento se producó en los últimos cinco minutos de la inmersión ROV de diez horas que pudimos dedicar a este proyecto». Ubicadas cerca de la costa, estas piscinas extremadamente saladas y sin oxígeno conservan información sobre tsunamis, inundaciones repentinas y terremotos en el Golfo de Aqaba que tuvieron lugar hace miles de años. Hay muchas fallas y fracturas en el lecho marino asociadas con la tectónica de la región en esta área del Golfo de Aqaba. A principios de este año, Purkis y su equipo descubrieron evidencia de un deslizamiento de tierra submarino de 500 años de antigüedad que probablemente generó un tsunami considerable en la región, que podría tener implicaciones para el desarrollo de la costa en Egipto y Arabia Saudita».