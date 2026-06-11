¿Cómo votar en la gran final de ‘Supervivientes 2026’? Te lo explicamos paso a paso

Toda buena historia que se precie tiene que tener su gran final. Por ello, en Supervivientes 2026 no iba a ser menos. El popular formato de supervivencia está a punto de vivir su gran desenlace y la audiencia podrá conocer el nombre del gran ganador este jueves, 11 de junio. Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul se encuentran en la recta final del formato, por lo que uno de ellos se alzará con el cheque del ganador, pero no será fácil. Los concursantes tienen que hacer frente, todavía, a varias votaciones más.

Esta noche, en riguroso prime time, los espectadores de Telecinco podrán ser testigos de la llegada de los participantes a España. Y es que, tras llegar a Mediaset España, tendrán que disputarse una serie de juegos si quieren ser finalistas. Eso sí, antes, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul tendrán que conocer el veredicto del público en el sistema de votación. Pues, uno de ellos se coronará como cuarto finalista. Alvar Seguí, como líder, ha pasado directo a la final. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para votar a tu favorito? Realizamos un repaso con toda la información necesaria.

¿Cómo votar en la gran final de ‘Supervivientes 2026’?

Al igual que en todos los realities del grupo de comunicación, el espectador que desee aportar su granito de arena y votar por su favorito tan solo tendrá que descargarse la app de Mediaset Infinity. El procedimiento también se puede realizar si se accede desde el navegador deseado, pues tan solo es necesario acceder y estar suscrito. Un sistema de votación que es totalmente gratis.

Descargarse la app o acceder a la página web de Mediaset Infinity. Registrarse y tener confirmado un usuario/contraseña. Buscar ‘Supervivientes’. Picar en el botón morado con la palabra «VOTA» Elegir al concursante que se desea salvar, pues ese se librará de la expulsión.

‘Supervivientes 2026’ concluye y pronto se emitirá ‘Supervivientes All Stars’

En la gala del pasado martes, en Tierra de Nadie, la organización realizó un importante anuncio. Y es que, al igual que en las ediciones anteriores, las grandes estrellas de temporadas pasadas se volverán a reunir para batirse en duelo con Supervivientes All Stars. Una aventura mucho más arriesgada, más intensa y donde será notoria la falta de dotación.

De momento, son pocos los detalles que se saben sobre la tercera edición de Supervivientes All Stars. No hay fecha confirmada ni nombre de los protagonistas. Pero, probablemente, será emitida con el inicio de la nueva temporada televisiva. En septiembre llegan los grandes estrenos y vuelven los programas de siempre. Por ello, podría ser cuando la audiencia vuelva a Honduras de la mano de viejos y conocidos concursantes.