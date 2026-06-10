‘Supervivientes 2026’: ¿qué concursante ha pasado a la gran final y quiénes siguen nominados?

La pasada noche del 9 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato se encuentra en la recta final de su aventura, por lo que las emociones entre los concursantes están a flor de piel. Un encuentro televisivo donde, anoche, se celebró la esperada semifinal. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver a los concursantes en Honduras por última vez. Y es que, teniendo en cuenta que la gran final es este próximo jueves, los participantes ya tienen que poner rumbo a España.

En el programa de ayer, mediante la conexión de Tierra de Nadie, Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul se disputaron una última prueba de líder, la más importante de todas. Pues, el ganador pasaría directamente a la final sin la necesidad de tener que someterse a un nuevo televoto. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de verse en un espejo, por primera vez desde que empezó el concurso. Un cambio físico notable para ellos que no les dejó indiferente.

¿Quién es el primer finalista?

La última prueba en Honduras combinaba resistencia, destreza, equilibrio y rapidez mental. No era la más física de la edición, pero sí de las que más presión aportaba. De esta manera, aunque los demás dieron lo mejor de ellos mismos, el vencedor fue Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. El joven se hizo, una vez más, con el collar de líder. Por lo tanto, se ha asegurado su plaza en la final sin tener que pasar por un televoto.

Completamente emocionado, el superviviente quiso decir unas palabras. «Se lo dedico a mis compañeros, que ellos también son unos guerreros y vamos a ir juntos a la final. En realidad, este collar de líder es de los 4», dijo. «A estas cuatro bestias pardas con los que estoy compartiendo esta final de Supervivientes 2026, que somos todos unos máquinas absolutos en todo, en superación, ejemplos para toda España. Estos cuatro, yo incluido, somos los finalistas de Supervivientes 2026. Este collar, en realidad, nos pertenece a todos nosotros», agregó.

¿Quiénes son los nominados?

Teniendo en cuenta que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se hizo con el collar de líder y, por lo tanto, se ha coronado como primer finalista. El nombre de los nominados es claro. Maica Benedicto, Alba Paul y José Manuel Soto se tendrán que disputar su plaza en la final en un nuevo sistema de votación. «Uno de vosotros bajará del helicóptero y no podrá disputar los juegos porque os enfrentáis al primer televoto de la gran final», les informaba María Lamela.

A estas alturas del concurso, nadie quiere estar nominado. Pues, ser expulsado a las puertas de la gran final no es plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, solamente uno de ellos se irá a casa con el cheque del ganador. El final de una aventura que promete llegar de la mano de muchas emociones y que tendrá lugar en tan solo unas horas. Por lo tanto, ahora sí, la cuenta atrás ha comenzado.