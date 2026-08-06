Los curiosos motes que tienen en ‘El Hormiguero’ a los concursantes de ‘Pasapalabra’

Juan Ibáñez y Damián Mollá, las voces y marionetistas que están detrás de Trancas y Barrancas en el plató de El Hormiguero, terminaron este martes 4 de agosto su paso como invitados en Pasapalabra desvelando que son fieles seguidores del concurso de Antena 3, hasta el punto de haberle puesto motes propios a sus concursantes. Además de ser compañeros de cadena de Roberto Leal, también son compañeros de productora, puesto que la empresa de Pablo Motos y Jorge Salvador está detrás de El desafío, programa que presenta con enorme éxito el sevillano, por eso la relación con el concurso cultural es enorme y los madrileños son invitados habituales en cada temporada para ayudar a los concursantes. Que Javier y David se hayan asentado ha provocado que hasta ellos, con su habitual humor, ya tengan motes y chistes sobre ellos. Los concursantes deben acostumbrarse a este tipo de cosas, un pequeño peaje por la fama de aparecer cada tarde ante millones de personas.

«Amenábar» y «Jimmy Neutrón»: los apodos que sorprendieron en plató

Una vez que se sabía que Javier y David estarían sin problemas en el programa, sin tener que pasar por el riesgo de la ‘Silla azul’, Roberto Leal quiso saber cómo son las horas previas al comienzo de El Hormiguero. Roberto ha pasado por el show de Trancas y Barrancas en varias ocasiones y ha podido ver cómo es la tensión, pero también los momentos más relajados.

Damián confesaba que muchos días ven Pasapalabra, puesto que si las cosas van bien, tienen tiempo de verlo tras el ensayo general que Motos y su equipo hacen. Según ha contado, tienen «un cuartito» en el que pueden ver la tele, aunque sólo pueden ver Antena 3 porque el resto de canales están capados.

Como el que escribe ha podido comprobar gracias a una visita a los estudios de 7yAcción, Juan y Damián tienen sus puesto habituales en la redacción, aunque sí es cierto que el edificio en el que se encuentra el plató tiene lugares para poder relajarse con sofás y una enorme terraza junto al despacho de Motos.

Según han contado Juan y Damián, en la redacción de El Hormiguero, a David Trigo le han apodado «Amenábar», por su parecido con el director de cine. Mientras tanto, a Javier Alonso le han apodado «Jimmy Neutrón» por su parecido físico con el personaje de la serie de dibujos animados. Ambos concursantes se tomaron las comparaciones con humor, en una muestra más del buen ambiente que se respira en el concurso.

Roberto Leal intenta sonsacarles detalles de la temporada 21

Durante su visita, que arrancó el pasado viernes, Roberto Leal también aprovechó la presencia de los cómicos para intentar arrancarles algún adelanto sobre la próxima temporada de El Hormiguero, la 21ª, que regresará a la parrilla de Antena 3 el próximo mes de septiembre.

Aunque confesaron que el equipo todavía apura sus últimos días de vacaciones, adelantaron que la maquinaria del programa se pondrá en marcha de forma inminente, con novedades que empezarán a perfilarse, según explicaron entre bromas, en una «reunión secreta» en casa de Pablo Motos.

Aunque suena misterioso, se trata de una tradición que el valenciano tiene con el núcleo duro del programa, el que le acompaña desde hace años y que ya formaba parte del equipo de No somos nadie, el programa de radio del que nació después El Hormiguero.

Se trata de una comida en la que celebran que se acaban las vacaciones, algo que hacen también los lunes, cuando celebran que se acaba el fin de semana. Se trata de un refuerzo positivo para que volver al trabajo sea menos duro. En ella hablan de nuevas secciones, proponen fichajes y perfilan entre bromas y risas la nueva temporada sin tener que pasar por la redacción.