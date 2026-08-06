La emotiva reflexión de Sara Carbonero en la foto más especial junto a sus hijos: «O se te va el miedo o…»

No es ningún secreto que Sara Carbonero está viviendo su verano más complicado a nivel emocional. Entre otras cuestiones, por el duelo tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, hace unos meses. De ahí que, en las últimas publicaciones, la periodista se haya mostrado mucho más emotiva, pero también reflexiva. Tanto es así que no ha tenido reparos a la hora de compartir diversos textos con sus seguidores. De hecho, el último de ellos lo compartió hace unas cuantas horas y viene acompañada de una fotografía muy especial, en la que Sara aparece con sus hijos, Martín y Lucas. Una instantánea que ha sido tomada en el archipiélago canario durante sus vacaciones.

Debemos tener en cuenta que la periodista ha regresado a La Graciosa, la isla a la que suele viajar con frecuencia, y lo ha hecho meses después de haber vivido un complicado episodio de salud que se produjo en ese mismo lugar. Y es que, tras experimentar un fuerte dolor abdominal, tuvo que ser ingresada e intervenida de urgencia. En esta ocasión, ha vuelto a la isla con sus dos hijos, fruto de su relación con Iker Casillas. En la imagen compartida en sus redes sociales, se les puede ver a los tres juntos, posando de espaldas a la cámara: Sara en el centro, estirando sus brazos para abrazar a Lucas (a su izquierda) y a Martín (a su derecha). Madre e hijos están en una playa de La Graciosa y muy cerca de la orilla, disfrutando de las vistas al mar.

La emotiva reflexión de Sara Carbonero en la fotografía junto a sus hijos

Con esta preciosa imagen, la periodista ha vuelto a mostrar a sus seguidores lo muchísimo que han crecido sus hijos. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el texto que ha querido acompañar a esta fotografía. Todo ello siguiendo ese reto que se ha propuesto la toledana de escribir a diario durante el mes de agosto.

En el cuarto día, ha querido dejar por escrito algunos consejos: «Coge ese avión. Dile a esa persona que te gusta. Cambia de trabajo. Zambúllete en el mar. Pide ayuda cuando la necesites. Da ese primer paso, aunque no veas el camino entero». Lejos de que todo quede ahí, Sara Carbonero quiso ir mucho más allá: «Deja de intentar agradar a todo el mundo. Empieza terapia. Hazte esa prueba médica que llevas tiempo aplazando. Di que no sin sentirte culpable. Di que sí a lo que de verdad te ilusiona. Haz esa llamada pendiente. Viaja solo alguna vez. Cambia de ciudad si eso es lo que deseas. Deja ir lo que ya no te hace bien. Atrévete a enamorarte otra vez».

Estas son algunas de las frases que ha querido recopilar, no sin antes poner en contexto a todos y cada uno de sus seguidores en Instagram. Según sus palabras, son acciones que se deben emprender a la mayor brevedad posible, y todo por un motivo concreto: «O se te va el miedo, o se te va la oportunidad (…) El miedo siempre tendrá argumentos para que esperes un poco más». Por si fuera poco, fue mucho más allá: «La oportunidad, en cambio, no siempre tendrá la paciencia de esperarte». Sin duda, una reflexión verdaderamente importante y muy a tener en cuenta, ¡qué duda cabe!