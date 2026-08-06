René Descartes, filósofo: “He cometido todos los errores que se podían cometer y sin embargo nunca he dejado de esforzarme”

La vida se puede ver desde diferentes perspectivas que tomamos durante la misma. Muchas de ellas se consideran más un acierto que un progreso para diferentes propósitos, mientras que las que suponen una equivocación o un error que se convierte en un obstáculo para las mismas. Saber encajar estos golpes puede marcar la diferencia para brillar y aprovechar las oportunidades.

Este ha sido uno de los debates más repetidos en la historia de la humanidad desde los comienzos. En él, han participado pensadores tan influyentes como René Descartes, quien dejó una reflexión que todavía perdura en nuestros días. «He cometido todos los errores que se podían cometer y, sin embargo, nunca he dejado de esforzarme».

En su enseñanza, el filósofo afirmaba que perder frente a un desafío que se interpone en nuestro camino no define nuestra capacidad para lograr nuestras metas, más si somos capaces de volver a intentarlo. La clave de esto es que no se considere un fracaso, sino como una parte del aprendizaje, que nos acerca al objetivo, por lo que hay que ser perseverante para no perder el ánimo.

Enseñanza

Al final de cada día, todo lo vivido se recordará con añoranza tras haber logrado el objetivo. Esperar la perfección total en el trayecto no es más que una mentira autoimpuesta que nos perjudicará con la perdición, teniendo como consecuencia una obsesión llevada al extremo. Por tanto, es importante tener humildad a la hora de enfrentarse a un error y tener una mentalidad de crecimiento.

Esta frase también lleva a varias interpretaciones. La primera puede ser motivacional, para que nadie se rinda si se equivoca; la segunda sería educativa, al saber que equivocarse es una condición natural del aprendizaje; y la tercera es filosófica, donde afirman que el valor de una persona reside en su perseverancia.