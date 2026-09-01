Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Italia es la decimotercera carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 y se celebra en el Autódromo Nacional de Monza

El Mundial de Fórmula 1 2026 no se detiene y vamos a poder disfrutar este fin de semana de uno de los fines de semana más esperados de todo el calendario. El GP de Italia, que se corre en el Autódromo Nacional de Monza, promete ser apasionante y los pilotos tendrán que darlo ahora que, aunque queda mucho todavía, puede empezar a ser definitivo para el devenir del campeonato. Te contamos a continuación las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo las diferentes pruebas del Gran Premio italiano.

Horarios del GP de Italia: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Italia, que corresponde a la decimotercera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el Autódromo Nacional de Monza. Los pilotos vuelven a competir después de la apasionante carrera que se vivió en Holanda, en la que Lando Norris se llevó el triunfo. Ahora, sin casi descanso, otra vez les toca subirse a los monoplazas para darlo todo durante todo este primer fin de semana de septiembre.

Viernes 4 de septiembre

El GP de Italia arrancará el viernes 4 de septiembre con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Es por ello que los pilotos tendrán que aprovechar estas dos pruebas para intentar adaptarse lo antes posible al Autódromo Nacional de Monza. Veremos cómo responden los coches de Fernando Alonso o Carlos Sainz en el país transalpino.

Entrenamientos libres 1: 12:30 – 13:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 16:00 – 17:00 horas.

Sábado 5 de septiembre

Ya será el sábado 5 de septiembre cuando se dispute la última sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Nacional de Monza. Posteriormente llega el momento de la verdad con la clasificación del GP de Italia, donde los Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lewis Hamilton y compañía pelearán por conseguir la pole para la carrera del Mundial de Fórmula 1 2026.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas

Clasificación del GP de Italia: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 6 de septiembre

La guinda al pastel del GP de Italia llegará el domingo 6 de septiembre cuando todos los pilotos tengan que darlo todo en el Autódromo Nacional de Monza en la decimotercera carrera del Mundial de Fórmula 1 2026. Charles Leclerc y compañía buscarán dar la sorpresa en este Gran Premio que comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en la que se tendrá que dar un total de 53 vueltas al trazado italiano.

GP de Italia: 15:00 horas (53 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Italia de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Esto quiere decir que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de Italia se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Dazn F1, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. La aplicación de este operador está disponible para que todos sus clientes que lo deseen puedan ver lo que suceda en el Autódromo Nacional de Monza en streaming y en vivo online con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Además, como hacemos siempre, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que vaya ocurriendo a lo largo del fin de semana en el GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de las pruebas más importantes que se produzcan en el Autódromo Nacional de Monza. También publicaremos las crónicas y todas las reacciones relevantes que se produzcan en el país transalpino, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Italia de F1

Por otro lado, todos aquellos aficionados a la velocidad y a la adrenalina, además de los seguidores de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el GP de Italia tienen que saber que van a poder escuchar gratis por la radio lo que suceda en el Autódromo Nacional de Monza. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 para narrar todo lo que esté ocurriendo allí.

Circuito del GP de Italia de F1

El Autódromo Nacional de Monza, ubicado en la región de Lombardía, será el circuito donde se celebrará la decimotercera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este GP de Italia. El primer Gran Premio oficial de F1 que se disputó allí fue en 1950. Su longitud es de 5,793 kilómetros y consta de un total de once curvas. Los pilotos tendrán que dar 53 vueltas en esta carrera y la vuelta rápida la consiguió en 2025 Lando Norris con un tiempo de 1:20:901.