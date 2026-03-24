Todo lo que tienes que saber sobre Kimi Antonelli, piloto de F1: edad, de dónde es, su padre, quién es su pareja…

Kimi Antonelli, con el paso de los años, se ha convertido en una pieza significativa dentro del equipo Mercedes, en el que ocupa actualmente una de las dos plazas titulares de la Fórmula 1. El piloto italiano, a su corta edad, ha sido cinco veces campeón de Europa de karting, del Campeonato de Italia y Alemania de Fórmula 1 y ganador de los Motorsport Games de la FIA en 2022, además de consagrarse como campeón de la Fórmula Regional de Medio Oriente y de Europa en el pasado año 2023 y sexto en el Campeonato de Fórmula 2 en 2024. Toda una joya aún por explotar. Descubre algunos aspectos de su vida.

Dónde nació Kimi Antonelli y cuántos años tiene

Kimi Antonelli nació el pasado 25 de agosto del 2006 en Bolonia, Italia. En dicho país, el italiano comenzó con sus primeros pasos en el karting a la edad de siete años, y a lo largo de los años ha obtenido un gran éxito en varias categorías de la disciplina, como, por ejemplo, en la Easykart Internacional Grand Final, la South Garda Winter Cup o en las prestigiosas WSK Champions CUP, la WSK Super Master Series, la WSK Euro Series y en el karting CIK-FIA, donde se coronó incluso en dos ocasiones consecutivas.

GRANDE KIMI! 👏 🇮🇹 Sound on to hear pure Italian passion as Antonelli becomes the country’s first race winner in 20 years! 🤌 🗣️ 🎥: @SkySportF1 Italia #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/cgYyVh0f5v — Formula 1 (@F1) March 17, 2026

Por qué se llama Kimi

Si analizamos el nombre de Kimi en la Fórmula 1, rápidamente nos sale el del mítico Kimi Räikkönen. Sin embargo, en este caso, la joven promesa de Italia fue nombrado directamente con este apodo por una simple sugerencia y una razón fonética. ¿De quién fue la idea? Pues bien, de un amigo de la familia, Enrico Bertaggia, que añadió que sonaba bien y aportaba a su vez un toque internacional a su nombre completo: Andrea Kimi Antonelli.

Quién es la pareja de Kimi Antonelli

En la actualidad, Andrea Kimi Antonelli se encuentra soltero después de haber terminado su relación con la influencer checa y expiloto de karting Eliska ‘Eli’ Babickova. Ambos confirmaron su ruptura a principios de este año a través de las redes sociales. «Sí, rompimos, fui yo quien terminó la relación porque sentí que ya no coincidíamos en nuestras vidas personales ni en lo que queríamos para el futuro», destacó la influencer en su perfil oficial tras confirmarse la separación de ambos protagonistas.

Quién es el padre de Kimi Antonelli

El padre de Kimi Antonelli es Marco Antonelli, que curiosamente se dejó ver en el pit lane del equipo Mercedes después de que su hijo consiguiera la primera victoria de la temporada en el Gran Premio de China 2026. El protagonista habló para los micrófonos de DAZN y compartió las distintas sensaciones vividas en un día que quedó para el recuerdo. «Estoy muy emocionado y muy contento. Ya veremos cómo transcurre todo más adelante…», destacó con una sonrisa de oreja a oreja.