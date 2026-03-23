Fernando Alonso se ‘baja’ de Aston Martin: el piloto reserva le sustituirá en el inicio del GP de Japón

El GP de Japón de Fórmula 1 aparece en el horizonte de Aston Martin comou un gran premio especial. No tanto por la naturaleza de la escudería, pero sí por la de Honda, motorista nipón del equipo británico. Suzuka será el nuevo examen para un AMR26 que todavía no ha terminado una carrera en lo que va de temporada. Ninguno de sus dos monoplazas. El de Fernando Alonso tendrá un inquilino nuevo para los primeros entrenamientos libres en Japón.

El asturiano cederá su volante a Jack Crawford, piloto reserva de Aston Martin. La sesión se llevará a cabo durante la madrugada del 26 al 27 de marzo y servirá como primera tanda para el estadounidense en este 2026. Ya el curso pasado se subió al AMR25 en un par de entrenamientos libres. Crawford se inició en Aston Martin hace dos años, cuando pasó a formar parte del Programa de Jóvenes Pilotos de Aston Martin. Después ha combinado Fórmula 2 y trabajo en fábrica y sesiones de simulador hasta ser el tercer piloto de la escudería.

«Estoy muy emocionado de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico pero exigente, y estoy deseando aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista. Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis anteriores sesiones de entrenamientos libres 1, espero aprovecharla al máximo y aprender todo lo que pueda», apuntó Crawford.

“Es fantástico poder darle a Jak otra oportunidad en la FP1 como parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de jóvenes talentos. Ha estado trabajando duro. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles», admite en el comunicado Mike Krack, responsable de pista de Aston Martin.