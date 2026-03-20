Aston Martin sale al paso de los rumores sobre el nuevo jefe de Alonso

Aston Martin ha salido al paso de los rumores después de que desde Italia anunciaran por sorpresa la sustitución de Adrian Newey como jefe de Fernando Alonso en el equipo británico. Desde Gaydon han ratificado al ingeniero estrella de la Fórmula 1, que seguirá en este cargo ejecutivo. La prensa italiana apuntó a que su sustituto en este puesto sería Jonathan Wheatley, que actualmente desempeña esta función en Audi.

Aston Martin está intentando dar un volantazo a su situación después de dos desastrosas carreras en el Mundial 2026 y la sensación de que lo peor puede estar por llegar durante esta temporada. El que se esperaba como un año de aspiraciones altas para Fernando Alonso va camino de ser otra tortura china mientras desde Japón la firma Honda intenta hacer un motor mínimamente competitivo. Mientras tanto, la prensa ya especula con cambios de silla en el equipo con sede en Gaydon.

El primer bombazo de la temporada en Aston Martin se publicó en la tarde del jueves en Italia, donde se informó que Lawrence Stroll ha tomado la decisión de prescindir de Adrian Newey como jefe de equipo para que Jonathan Wheatley, que actualmente desempeña esta función en Audi, sea el encargado de dar la cara durante los días de carrera. Así, el ingeniero estrella de la Fórmula 1 se podría centrar en el desarrollo del coche.

A pesar de que esta no es su función principal, Adrian Newey ha sido el jefe de equipo y el encargado de dar la cara ante todos los problemas de Aston Martin en Australia y China. Ahora, según informó Motorsport, el mandamás del equipo británico quiere sacar al ingeniero del foco para que ponga manos a la obra en la evolución del coche, ya sea desde la sede de Gaydon o desde Japón.

Aston Martin y el jefe de Fernando Alonso

Motorsport publicó que Stroll habría elegido a Jonathan Wheatley después de haber consultado otras opciones como Horner, Andreas Seidl y hasta a Flavio Briatore. Finalmente, según informa este medio, se habría decantado por el actual jefe de equipo de Audi, que nunca ha trabajado con Fernando Alonso, y que llegaría para ocupar el puesto que en su día ocupó Mike Krack y que la temporada pasada desempeñó Andy Cowel.

Ante la repercusión de esta decisión, Aston Martin ha salido al paso de los rumores para ratificar a Adrian Newey y asegurar que seguirá cumpliendo su función como jefe de equipo y director técnico. Es decir, será el encargado de desarrollar el AMR26 y además de ser la cara visible del equipo durante la temporada.

«El equipo no entrará a valorar la especulación de los medios sobre el liderazgo en el equipo. Adrian Newey continúa liderando el equipo como jefe de equipo y como director técnico», informa el diario Marca haciendo referencia a fuentes de Aston Martin. Así que todo hace indicar que desde Reino Unido han tomado la decisión de seguir por los mismos derroteros… mientras desde Japón trabajan a destajo para que Fernando Alonso pueda tener un motor óptimo.