Adiós a Newey: un viejo conocido de Red Bull será el nuevo jefe de Fernando Alonso en Aston Martin

Aston Martin ya ha elegido quién será su próximo jefe de equipo y, por tanto, el de Fernando Alonso. Adrian Newey, diseñador del AMR26, pedía a gritos una liberación de ese cargo ejecutivo, aunque aún tendrá que aguantar, por lo menos, seis meses más en una silla que ni quería ni estaba en su contrato cuando firmó. Tras barajar varios nombres, entre ellos el de Christian Horner, la escudería británica se ha decantado por Jonathan Wheatley, que actualmente desempeña esta función en Audi.

Newey, a quien Lawrence Stroll fichó como accionista y sobre todo para liderar el desarrollo del actual monoplaza de Alonso y los de los próximos años, no es un perfil acostumbrado a ser quien dé la cara en público. Se comió la patata caliente en el Gran Premio de Australia, concediendo dos ruedas de prensa en dos días para explicar el desastre del motor Honda, y evitó aparecer en China.

Hasta ese momento, sólo había atendido a los medios en el día de su presentación con Aston Martin, es decir, desde septiembre de 2024. El ingeniero podrá dejar atrás este rol cuando venza el período de gardening (pausa obligatoria de seis meses al pasar de un equipo a otro) de Wheatley a finales de septiembre, cuando su ex compañero en Red Bull comenzará a ejercer como team principal en la escudería de Fórmula 1.

Según Motorsport, la de Wheatley ha sido la opción elegida por Aston Martin tras sondear a Horner, Andreas Seidl y hasta a Flavio Briatore. El ingeniero de 58 años trabajó más de dos décadas en Red Bull y esta temporada se incorporó al proyecto entrante de Audi en la F1, donde comparte labores con el histórico de Ferrari Mattia Binotto.

Cuarto jefe en un año en Aston Martin

Por otra parte, Wheatley nunca ha sido jefe en un equipo con Alonso como piloto y el asturiano verá la cuarta cara distinta en esta silla en poco más de un año. Mike Krack fue relegado por Andy Cowell para el pasado campeonato y éste por Newey para el Mundial 2026. Era un secreto a voces que el mandato del inglés tenía que ser por un tiempo limitado, pero el período acabará siendo más largo del esperado por él mismo.

Newey tendrá que seguir siendo un asiduo en los circuitos mientras compagina el desarrollo del desastroso coche de Alonso y las correcciones del motor Honda desde Japón. De momento, en el muro seguirá Krack como director de pista, aunque es de esperar que sea Wheatley quien ocupe su silla desde su llegada dentro de medio año.