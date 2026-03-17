Aston Martin pide a la FIA una excepción de «fuerza mayor» para cambiar el motor de Alonso sin sanción

El Gran Premio de China dejó claras varias cosas. La principal conclusión es que este reglamento, aún en pañales, sí está bien pensado para una serie de circuitos como fue el de Shanghái, donde vivimos el primer tramo de carrera más entretenido que se recuerda en mucho tiempo con un gran duelo a tres por la segunda y la tercera posición entre George Russell, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Pero también reflejó, por si quedase alguna duda, que Aston Martin tiene un problema de los gordos, como mostró Fernando Alonso con sus manos. Nunca mejor dicho.

Las vibraciones que genera el motor Honda convierten en insostenible la situación para la escudería y sus pilotos, que no son capaces de completar una carrera entera porque el motor o bien se ‘muere’, como le ocurrió a Lance Stroll a las 10 vueltas en China, o bien les incapacita. Así fue el caso de Alonso, que vio absurdo continuar hasta el final el pasado domingo cuando iba último y estaba perdiendo toda la sensibilidad en sus extremidades.

A día de hoy, Aston Martin es anticompetitivo y que uno de los 11 equipos no pueda ni siquiera finalizar carreras no es plato de buen gusto para la Fórmula 1. Así las cosas, el lenguaje corporal de Alonso, que por culpa de las vibraciones tuvo que soltar el volante en varias ocasiones durante la carrera en China, evidenció que esa unidad de potencia japonesa necesita un cambio para no firmar un ridículo todos los fines de semana.

Al menos, hasta que se cumpla el primer período de seis carreras, cuando el ADUO (oportunidades adicionales de desarrollo y mejora) implantado para este Mundial 2026 permita a los equipos probar modificaciones de sus motores en el banco de pruebas y llevarlas a los circuitos. Algo que, conocidas las suspensiones de Bahréin y Arabia Saudí, retrasa esta fecha clave de Canadá a Montmeló, es decir, hasta mediados de junio.

Alonso pide a gritos un cambio

Pero Alonso no puede esperar tanto para poder competir. Su nefasto rendimiento en pista debido al defectuoso motor Honda demuestra que Aston Martin pide a gritos a la FIA una excepción de «fuerza mayor» para alterar ya la unidad de potencia sin que ello suponga duras sanciones deportivas y económicas por parte del organismo, como siempre que un equipo lleva a cabo esta práctica.

La realidad es que cuesta encontrar precedentes en la historia de la F1 para esta situación, pero es la seguridad de dos deportistas la que está en riesgo y Aston Martin sabe que el reglamento de la FIA contempla excepciones en circunstancias extraordinarias. La escudería debe demostrar, si es que Alonso no lo hizo ya en China, que el error de base en la fuerza motora supone un riesgo real para la integridad física del piloto y que es una situación excepcional fuera de su control.

Ambos requisitos se cumplen, ya que Aston Martin no ha desarrollado la unidad de potencia, sino Honda al 100%, mientras que Adrian Newey y parte de la fábrica de Silverstone se hicieron cargo del chasis. Los ingleses tienen argumentos para presentar ante la FIA. Además de los suyos propios que hemos contado, cabe recordar que durante la pretemporada el organismo validó la trampa del motor Mercedes.

La FIA tragó con Mercedes

Lo hizo tras recibir la información y las denuncias de varios equipos de que se había saltado la nueva norma de relación de compresión del motor, obligada a estar en 18:1. Estos la consiguieron mantener flexible para que se pusiera en 16:1 en determinados momentos de las carreras y así ganar caballos de ventaja respecto a sus rivales.

La FIA aplazó el requisito al próximo campeonato para el mayor suministrador de unidades de potencia, ya que, además de Mercedes, la utilizan McLaren, Williams y Alpine, y hubiera supuesto un caos para el presente Mundial. Una excepción que, para velar por la competición, debe realizar en otro sentido con el crítico caso de Aston Martin.