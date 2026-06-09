José Sacristán anuncia su retirada del cine: «Se necesita un tiempo del que yo ya no dispongo»

El actor José Sacristán ha visitado por primera vez La Revuelta este lunes y ha hecho una confesión inesperada: va a dejar el cine. El intérprete, de 88 años, se ha sincerado con David Broncano sobre su profesión y ha promocionado su última obra de teatro. Además, el artista se ha mojado en política, ha hablado de la visita del Papa León XIV a España y ha sorprendido al público al confesar que el Pontífice le parece una persona «muy interesante».

Este lunes, José Sacristán ha visitado por primera vez La Revuelta en TVE: el actor ha acudido para promocionar El hijo de la cómica, su nueva obra de teatro, escrita e interpretada por él mismo, basándose en las memorias de Fernando Fernán Gómez.

José Sacristán se retira del cine

Y aunque, como él mismo ha confesado, se encuentra en un estado de salud estupendo teniendo casi 90 años, el actor ha hecho una gran revelación ante David Broncano. Y es que, el protagonista de títulos como Para que no me olvides, El embrujo de Shanghái o Magical Girl, ha confesado que deja el cine. «Se necesita un tiempo del que yo ya no dispongo. No quiero madrugar más», ha dicho el artista en el programa de La 1 de TVE.

Sobre la visita del Papa a España: «Ha sido formidable»

José Sacristán, aunque se ha declarado «ateo» y «comunista», ha sorprendido a los espectadores de La Revuelta al felicitar al Papa León XIV en su visita a España por su discurso en cuanto a la cuestión de la inmigración. «A su discurso brillante en fondo y forma, se impuso la insolencia y prepotencia de poderes económicos y militares, que anulan cualquier principio de independencia y voluntad democrática. Le agradezco su punto de vista (…) después de la sesión hoy en el Congreso, el cinismo de la gente de Vox es realmente estrepitoso, porque antes de la prioridad nacional está la moral. Cómo adoran al Señor, pero desprecian al prójimo y no hay contradicción mayor».

«En estos momentos y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara al energúmeno llamado Donald Trump, y con toda la que está cayendo con un Netanyahu miserable. La vulgaridad, la ordinariez, ¿cómo es posible que el pueblo americano haya escogido a éste como presidente? Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila», también ha dicho Saccristán.

«Llevo sin tener una erección desde…»

Otro titular que ha dado José Sacristán durante su visita a La Revuelta de este lunes ha sido cuando Broncano le ha preguntado, como hace con todos sus invitados, sobre cuántas relaciones sexuales ha tenido durante el último mes, algo a lo que el actor ha respondido: «Llevo sin tener una erección desde el nombramiento de Su Majestad, el Rey Juan Carlos».