José Sacristán, sin pelos en la lengua contra Hamás: «No, no solamente son terroristas, son imbéciles»

José Sacristán ha sido el último invitado de la semana en El Hormiguero. Una entrevista que siempre es muy esperada en el programa de Pablo Motos, debido a que el actor no se corta al hablar de temas de política y de actualidad en general, destacando sus palabras sobre Israel y el grupo terrorista Hamás, al que ha criticado sin cortarse un pelo. Aunque el motivo de su visita era hablar de la obra de teatro El hijo de la cómica, en la que pone sobre los escenarios las memorias de Fernando Fernán-Gómez, que ha adaptado para rendir homenaje al que fue su amigo y compañero de profesión durante décadas.

A sus 88 años se mete dentro de una gira en la que no parará de pisar los teatros de toda España, algo que para muchos de su edad sería casi imposible, pero él está seguro de que podrá con ello. El secreto, tal y como ha contado, está en un alimento que toma diariamente. «Los ajos de mi pueblo, Chinchón (Madrid), ya te lo he dicho muchas veces. No tengo más remedio porque es la base fundamental», le decía a Pablo Motos al preguntarle por lo que hacía para mantenerse así de enérgico y vital. Eso sí, avisa que es muy posible que sea su último proyecto: «Tengo programado todo 2026 y parte de 2027, he cumplido 88 años… No tentemos al demonio. Llega un momento en el que por muy generosa que sea la madre naturaleza, y por mucho que cundan los ajos de mi pueblo».

José Sacristán se moja sobre Israel y Gaza

El actor, que siempre se ha posicionado sobre su opción política, esta vez ha querido atizar a un lado y a otro, sin ser generoso con la izquierda de nuestro país, con la que siempre ha simpatizado, aunque en este conflicto no es así. «Me disgusta lo cutre del debate público. No tiene ni siquiera grandeza trágica, hay algo barriobajero, insolente… Tanto, por un lado, como por el otro», decía.

Atizando a partidos de izquierda y derecha, el invitado de El Hormiguero se siente completamente desanimado con la clase política: «Estos representantes de la vida pública no nacen por generación espontánea, han sido elegidos por nosotros… ¿En qué punto esta cutrez, esta cosa rozando la poca sensibilidad cultural y el analfabetismo, no nos está reflejando a los de a pie? ¿En qué punto somos los que jaleamos lo más innoble del comportamiento de estos representantes nuestros?».

Sobre el conflicto que vive Israel con Palestina, que ha dado un giro gracias a la intervención de Donald Trump en las últimas horas, desea que se llegue a un alto el fuego que está más cerca. «Confío en que se consiga el punto de paz».

Continuando con su crítica a todos, ha dejado claro que el grupo terrorista Hamás ha llevado a la ruina a los propios Gazatíes, que la gran mayoría no tiene culpa de nada en este conflicto: «No, no solamente son terroristas, son imbéciles ¿Quién dio la orden de cometer ese atropello sabiendo que no existía la menor capacidad de respuesta, y que la iban a sufrir los palestinos? ¿Qué descerebrado de Hamás decidió que había que cometer ese atropello terrorista e imbécil?».