‘ENA’: ¿habrá temporada 2 de la serie de La 1 de Televisión Española?

ENA, la serie basada en la novela de Pilar Eyre, en la que se cuenta la historia de la reina Victoria Eugenia, se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada. En su estreno llegó a marcar un espectacular 17 % de cuota, datos que son de otra época y que sólo los eventos deportivos, realities como Supervivientes y El Hormiguero (en ocasiones puntuales) consigue en la televisión actual. Lo cierto es que ha ido perdiendo fuelle, como es lógico, pero sigue logrando buenos datos, llegando a su penúltimo capítulo superando el 12 % y siendo líder de la noche de los lunes. Ahora que La 1 anuncia su último capítulo, los espectadores se preguntan si habrá continuación después de la primera y exitosa temporada de la serie histórica.

Esta historia, que cuenta algunos pasajes que no se pueden leer en el libro de Pilar Eyre, se narra la historia de Victoria Eugenia de Battenberg, una mujer adelantada a su tiempo, siendo una pionera en el feminismo, el que sí buscaba igualar a la mujer en derechos y deberes con el hombre. Llegada desde Reino Unido, a España trajo costumbres que no estaban bien vistas para una mujer de la época (estamos hablando de principios del siglo XX) como fumar, vestirse con pantalones, jugar al golf e incluso utilizar un bañador para acudir a la playa, algo muy provocador para aquel 1906.

Aunque la fama de mujer fría no se la consiguió quitar, hizo esfuerzos por aprender nuestro idioma, aunque nunca fue especialmente querida por los españoles. La mujer de Alfonso XIII siempre tuvo que soportar esa fama, por lo que el libro de Eyre y esta serie pretenden desmontar ese mito.

Esta serie, que en realidad es una miniserie, finalizará este lunes después de emitir seis capítulos, los que se grabaron desde septiembre de 2023 hasta finales de diciembre de aquel año. Por lo tanto, el argumento ya está cerrado y todo apunta a que no habrá continuación.

En su final, ENA (como se conocía a Victoria Eugenia en su círculo de amigos) contará cómo es la vida de la majestad después de la muerte de su marido y cómo vivió la dictadura de Primo de Rivera. Pese a que no se sentía querida, quería que la monarquía no se perdiese en España.

Tanto la novela de Pilar Eyre como la serie, que cuenta con Javier Olivares (creador, junto a su difunto hermano, de El Ministerio del Tiempo) como showrunner, cuenta todo lo ocurrido entre 1905 y 1945, por lo que su final es cerrado y no habrá una segunda temporada.