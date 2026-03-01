Conmoción entre los expertos por lo que está pasando con el Mediterráneo: estas zonas de España afectadas

Lo que está pasando con el Mediterráneo causa conmoción entre los expertos, hay varias zonas afectadas de España. Una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por lo que realmente puede acabar convirtiéndose en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer lo que pasa en un mar que parece que nos guarda algún que otro secreto inesperado.

Los expertos no paran de ver llegar algunos cambios en el Mediterráneo.

Estas son las zonas de España afectadas

Las zonas de España afectadas según los expertos pueden acabar siendo esenciales en estos días en los que el cambio climático acaba siendo un problema.

Estamos ante un problema que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

El mar que tantas alegrías nos ha dado puede acabar siendo lo que nos aporte un extra de buenas sensaciones en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en este plus de buenas sensaciones.

Estas zonas que están afectadas por una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estas partes del país que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Lo que está pasando en el Mediterráneo conmociona a los expertos

Los expertos no dudan en poner sobre la mesa algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con un giro radical que puede convertirse en un problema en algunas partes del país. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

En un artículo publicado en Meteored Italia nos explican lo que puede pasar: «Las aguas del Mediterráneo están subiendo unos 4 mm al año, más de lo esperado. Este aumento, causado principalmente por el calentamiento global que provoca la expansión térmica del agua y el derretimiento de los glaciares, no es solo un dato estadístico abstracto. Para las costas de los países que bordean el Mediterráneo representa un riesgo concreto, amplificado por la repetición de eventos extremos como las mareas. El ejemplo reciente del ciclón Harry, que afectó al este de Sicilia, así como a Calabria y Cerdeña, en enero de 2026, ilustra dramáticamente cómo estos cambios ya están modificando el paisaje costero».

Siguiendo con la misma explicación: «Según las observaciones de los satélites y los modelos climáticos, la tasa media de aumento del nivel del mar en el Mediterráneo ha visto una aceleración significativa. En el período 2005-2015, la tasa se estimó en alrededor de 3,6 mm anuales, un valor sin precedentes en el último siglo. Las principales causas están relacionadas con el cambio climático, mientras que el derretimiento de las capas polares y los glaciares contribuye a una afluencia de agua dulce. Para las mediterráneas, este aumento ya no es un problema futuro, sino actual. Las aguas superficiales se están calentando más rápidamente, causando una dilatación que agrava el fenómeno. En combinación con fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas, el riesgo de erosión costera e inundaciones aumenta exponencialmente».

El problema puede llegar en un futuro en el que todo puede ser posible: «Las costas mediterráneas se encuentran entre las más vulnerables. Aquí, la erosión costera ya es una emergencia crónica: casi el 50% de las playas sicilianas están en riesgo de desaparecer, con Sicilia situada entre las regiones más afectadas de Italia. El ciclón Harry, que azotó la zona en enero de 2026, demostró la gravedad de la situación. Olas de hasta 10 metros de altura (certificado por la boya de Catania) cayeron en la costa jónica, causando daños considerables, como abismos en el paseo marítimo, carreteras inundadas y estructuras demolidas».