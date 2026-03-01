Parece un vulgar jabalí, pero es una nueva especie híbrida nacida cerca de la central nuclear de Fukushima

Una nueva especie híbrida nacida cerca de la central nuclear de Fukushima, aunque parece un vulgar jabalí. Hace más de una década que sucedió uno de los desastres nucleares más importantes que pueden acabar siendo el que modifique para siempre la naturaleza de este lugar y de todo el planeta. Es importante conocer algunos detalles que puede acabar siendo lo que pasará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de estos cambios que van llegando y que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa.

La energía nuclear era una de las que más se usaba en un Japón que se enfrentó de lleno a un desastre sin precedentes. Un tsunami que puso en riesgo a todo el país y el mundo entero, ante una serie de elementos que llegaron sin avisar. En estos días en los que el mundo sigue mirando a una Fukushima que ha acabado siendo una de las zonas que se ha desalojado de humanos, pero no de animales. Ellos son los que nos demuestran qué puede pasar en estos días.

Puede parecer un vulgar jabalí

La fauna salvaje se ha ido ganando paso en unos días en los que quizás hemos podido redescubrir una serie de peculiaridades que van llegando a toda velocidad. De tal manera que hemos acabado obteniendo una imagen eral de lo que puede pasar por poder empezar a crear algunos elementos que serán esenciales.

Un jabalí ha despertado el interés de unas personas que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa, en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este jabalí que podría parecer uno más de una zona que está destinada a convertirse en un extra de buenas sensaciones. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento puede acabar siendo esencial.

Este animal puede convertirse en un ejemplo de lo que sucede en una zona en la que los animales pueden acabar siendo lo que nos dará más de una alegría del todo inesperada. La vida sigue en Fukushima con unos animales que pueden convertirse en un ejemplo a seguir.

Es una especie hibrida nacida cerca de la central nuclear de Fukushima

La central nuclear de Fukushima es una de las que se alza en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. En estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Este animal no es un simple jabalí es un hibrido que ha sido detectado cerca de la central de Fukushima. En un reciente artículo publicado en The Journal of Forest Research: «La hibridación entre animales salvajes y animales domésticos escapados o abandonados plantea desafíos significativos para la gestión y conservación de la vida silvestre, en particular al interrumpir los procesos evolutivos. Los eventos a gran escala, como el accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi (FDNPP) en 2011, pueden llevar a la liberación de animales domésticos a las áreas boscosas y tierras agrícolas abandonadas después de la evacuación humana, aumentando la probabilidad de hibridación o mezcla con sus parientes salvajes. Este estudio investiga la influencia genética de los cerdos domésticos Sus scrofa domesticus en las poblaciones de jabalíes Sus scrofa leucomystax en la zona de evacuación de la prefectura de Fukushima, Japón. Utilizando haplotipos de ADN mitocondrial (ADNmt) y genotipos SSR nucleares de 191 jabalíes y 10 cerdos domésticos recogidos durante 2015-2018, examinamos cómo se relaciona el linaje materno con la proporción de alelos domésticos en individuos mixtos. El análisis de ESTRUCTURA con el modelo USEPOPINFO y la opción GENSBACK reveló que 21 de los 31 individuos mezclados estaban más allá de la quinta generación desde la hibridación».

Siguiendo con la misma explicación: «Los individuos con haplotipos de ADNmt derivados de cerdos exhibieron una menor proporción de alelos nucleares porcinos en comparación con aquellos que llevan haplotipos de jabalíes, lo que sugiere una rotación reproductiva más rápida en el linaje porcino materno. Estos resultados implican que el ciclo reproductivo más corto de los cerdos domésticos puede haber acelerado la dilución de los genomas nucleares de los cerdos dentro de las poblaciones de jabalíes después del accidente del FDNPP. Aunque el impacto general de la hibridación parece limitado, incluso la introgresión genética a pequeña escala puede complicar el manejo de la población».

El impacto de los cambios es más que significativo: «La contaminación radiactiva causada por el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi (FDNPP) en 2011 suscitó preocupaciones sobre los posibles impactos genéticos en los organismos de los ecosistemas forestales. Mientras que algunas anomalías morfológicas se informaron poco después del accidente (Akimoto Citation2014; Watanabe et al. Cita2015; Yoschenko y otros. Citation2016), análisis recientes de todo el genoma y estudios de microsatélites en plantas (Ueno et al. Citation2023) y análisis de microsatélites en jabalíes (Anderson et al. Citation2022) no han encontrado evidencia clara de aumento de las tasas de mutación de las secuencias de nucleótidos. En ratones salvajes japoneses, el daño oxidativo del ADN por la exposición crónica a dosis bajas se limitó a las células inmaduras de la línea germinal, lo que sugiere una reparación durante la maduración celular (Ishiniwa et al.Citation2024). Por lo tanto, la propagación de contaminantes radiactivos ha tenido un impacto limitado en los organismos forestales en términos de «altasas de mutación». Sin embargo, esto no significa que no se hayan producido trastornos genéticos. Una forma inesperada de alteración genética surgió a través de la fuga de los cerdos domésticos Sus scrofa domesticus y su posterior hibridación con el jabalí Sus scrofa leucomystax en áreas boscosas y tierras agrícolas abandonadas después de la evacuación humana, lo que llevó a eventos de introgresión que alteraron la estructura genética de las poblaciones locales de jabalíes».