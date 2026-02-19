Lo que durante años se consideró un escenario biológicamente muerto, ha resultado ser un hervidero de actividad. Un equipo de biólogos de la Universidad de Keio ha dejado a la comunidad científica en estado de shock al confirmar que los sótanos inundados de la central nuclear de Fukushima Daiichi albergan vida.

Contra todo pronóstico, no se trata de microorganismos con «superpoderes» radiactivos, sino de bacterias corrientes que han convertido el corazón del desastre en su hogar. Este hallazgo no sólo desafía la lógica, sino que plantea un nuevo e inesperado desafío para el desmantelamiento de los reactores.

El enigma del «torus»: vida a mil millones de bequerelios

El escenario del descubrimiento es la sala del torus, una estructura bajo los reactores que quedó inundada tras el tsunami de 2011. El agua allí acumulada registra niveles de radiactividad de mil millones de bequerelios de cesio 137 por litro, una cifra que implicaría la muerte casi inmediata para un ser humano. Sin embargo, mediante secuenciación de ADN, los investigadores Tomoro Warashina y Akio Kanai identificaron comunidades de géneros como Limnobacter y Brevirhabdus.

Lo más desconcertante es que, al probar estas bacterias en el laboratorio, los científicos descubrieron que su resistencia a la radiación es totalmente normal, similar a la de cualquier bacteria de un jardín o un río.

¿Cómo es posible que sobrevivan en el epicentro de Fukushima? La clave está en su organización: viven agrupadas en biopelículas (capas pegajosas o «moco» protector) que se adhieren a las paredes metálicas, amortiguando el impacto radiactivo.

Bacterias «devora-metales»: un peligro para la seguridad

Más que la radiactividad, lo que define a estas inquilinas de Fukushima es su dieta. Se tratan de organismos quimiolitótrofos, pequeñas «fábricas químicas» que obtienen energía oxidando hierro, manganeso o azufre. De hecho, el 70% de las especies detectadas están vinculadas a procesos de corrosión de metales.

Este detalle es crítico para la ingeniería de desmantelamiento. La presencia de estos microbios activos significa que las tuberías, depósitos y estructuras sumergidas en la central podrían estar deteriorándose mucho más rápido de lo que los modelos matemáticos preveían. En un entorno donde cualquier fallo estructural podría provocar nuevas filtraciones al exterior, estos «vecinos invisibles» representan un riesgo de seguridad de primer orden que obliga a vigilar la corrosión biológica.

Un patrón global con aplicaciones futuras

Este fenómeno no es exclusivo de Japón; se han encontrado patrones similares en piscinas de combustible nuclear en Francia y Brasil. La vida parece encontrar siempre una rendija por la que colarse, siempre que haya agua estancada y metal disponible.

Lejos de ser sólo una curiosidad biológica, entender cómo viven y se dividen estas bacterias en Fukushima ayudará a diseñar mejores estrategias de limpieza. Los científicos creen que, en el futuro, se podrían utilizar estos mismos microorganismos para inmovilizar metales y radionúclidos, convirtiendo una amenaza en una solución. Una vez más, la naturaleza demuestra una resiliencia inabarcable incluso en los rincones más oscuros creados por el hombre.