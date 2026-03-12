Intenta huir de la Guardia Civil, tropieza con la valla del cuartel, la rompe y se fractura una pierna

Un varón, de origen lituano y afincado en Guardamar, ha protagonizado un espectacular intento de huida del cuartel de la Guardia Civil en Torrevieja (Alicante), tras ser detenido por agentes del Instituto Armado en labores de seguridad ciudadana cuando circulaba en un Porsche robado en Reino Unido en octubre de 2025 y valorado en más de 80.000 euros. Cuando se abrió la puerta del vehículo oficial, ya en el cuartel, el detenido intentó escapar a la carrera. Quiso saltar la valla de acceso a las dependencias, pero tropezó con ella, quedando una pierna a cada lado. El peso de su cuerpo acabó por derribarla. La valla quedó destrozada y el sospechoso fue a parar al suelo, originándose diversas lesiones. Finalmente, tres agentes lograron reducirlo. La secuencia de los hechos es la que se reproduce en el vídeo que ilustra esta información.

Los hechos se produjeron el pasado jueves 5 de marzo. Como se ha dicho, agentes en labores de seguridad ciudadana en el núcleo urbano de Torrevieja, en Alicante, detectaron cómo un vehículo de alta gama y que circulaba con dos varones en su interior carecía del distintivo que identifica el país de origen.

Por ello, procedieron a efectuar una inspección más exhaustiva. Y, en el transcurso de la misma, comprobaron también cómo el número de identificación del coche, un Porsche, presentaba signos de manipulación en diferentes puntos. De modo que no se ajustaba a los estándares de fabricación y calidad propios de la marca. De hecho, el vehículo, según comprobaron también los agentes, había sido sustraído en Reino Unido. El robo se denunció en octubre de 2025.

Pero, además, y siguiendo con las comprobaciones, los agentes detectaron que el acompañante del conductor se había identificado inicialmente con un pasaporte cuya fotografía no se correspondía, aparentemente, con su verdadera identidad. Por ello, ambos hombres fueron detenidos en el lugar de los hechos por los presuntos delitos de falsedad documental y receptación de vehículo sustraído.

A todo ello, se suma que al acompañante del conductor le constaban antecedentes por delitos contra la salud pública y organización criminal. Y tenía, también, una orden de detención europea.

Los detenidos fueron trasladados a las dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil en Torrevieja, donde se produjo la huida frustrada de uno de ellos. Por lo que a este último se le imputó un nuevo delito. Esta vez, de daños. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.