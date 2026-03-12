Un hombre huye de la Policía e irrumpe con un cuchillo en un partido de fútbol de niños en Málaga

Un hombre armado con un cuchillo irrumpió el pasado fin de semana en el campo de fútbol de Guadalmar, en Málaga, cuando trataba de huir de la Policía Local. El individuo, un joven en situación de sinhogarismo conocido en el barrio, fue reducido por varios entrenadores antes de que la situación se agravara.

Los hechos, adelantados por Sur, ocurrieron sobre las 18:50 horas del pasado sábado. Una patrulla municipal se cruzó con el sintecho y, al comprobar que portaba un cuchillo, se dispuso a identificarlo. El hombre, sobre el que pesaba una orden de búsqueda, se dio a la fuga y tras saltar una valla acabó en el campo de fútbol, donde se estaba disputando un partido de categoría cadete (14-15 años).

Los entrenadores de los dos equipos vieron que tenía un cuchillo y lo redujeron hasta que llegó la Policía. Al parecer, el hombre sufrió cortes leves con su propia arma al ser reducido. Tras los momentos de tensión, el partido se reanudó con normalidad poco después.

«Es un chico que no está bien y necesita ayuda. Hemos intentado hablar con él y me consta que los Servicios Sociales también, pero no se deja», ha apuntado el presidente del C. D. Guadalmar, Andrés Guerrero, en declaraciones al citado medio.

Ya el pasado viernes, también en Guadalmar, un varón de origen nigeriano dio una brutal paliza a un hombre que lo sorprendió robando en su coche. La víctima ingresó en la UCI con un cuchillo clavado en la cabeza. El agresor fue detenido por la Policía 72 horas después, tras intentar robar un teléfono móvil en un autobús.

165 kilos de hachís en el hospital

En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer en el aparcamiento público del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería cuando transportaban 165,4 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de su coche.

Los agentes identificaron un vehículo sospechoso y al inspeccionarlo localizaron la droga escondida en un doble fondo bajo el tapizado del maletero, accionado mediante un sistema hidráulico. La cantidad intervenida superaría los 300.000 euros en el mercado ilícito.

Ambos detenidos —uno de ellos con antecedentes por tráfico de drogas— han pasado a disposición judicial. El Juzgado de guardia de Almería ha decretado su ingreso en prisión provisional.