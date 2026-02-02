Un africano armado con un cuchillo siembra el pánico en un banco en pleno centro de Palma

Un hombre de origen africano, completamente fuera de sí, sembró el pánico este martes en pleno centro de Palma tras esgrimir un cuchillo de grandes dimensiones y proferir gritos amenazantes contra los peatones que transitaban por la calle Blanquerna, una de las zonas más concurridas de la capital balear, a la altura de una conocida sucursal bancaria.

El individuo es un usuario habitual y muy conocido de un centro de indigentes de la ciudad. En esta ocasión, por causas que todavía se desconocen y que están siendo investigadas por las autoridades, el hombre se hizo con un arma blanca de gran tamaño y comenzó a intimidar a las personas que se encontraban en esta calle peatonal, generando escenas de gran tensión y nerviosismo.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día, cuando numerosos viandantes paseaban por la zona o se encontraban sentados en las terrazas de bares y restaurantes cercanos. La situación provocó momentos de auténtico pánico entre los presentes, algunos de los cuales se refugiaron en los establecimientos próximos ante el temor de que el incidente pudiera tener consecuencias más graves.

Ante la gravedad de la escena, un agente que se encontraba fuera de servicio y vestía de paisano decidió intervenir de inmediato al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Con el objetivo de evitar que el hombre pudiera causar daños a terceros, el policía se enfrentó al individuo y mantuvo con él un forcejeo que se prolongó durante varios minutos.

Durante todo este tiempo, el hombre continuó gritando de forma incontrolada mientras trataba de zafarse del agente, lo que incrementó aún más la inquietud y la preocupación entre los testigos que observaban la escena a cierta distancia.

Finalmente, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos y lograron reducir e inmovilizar al sospechoso. Una vez controlada la situación, el hombre fue trasladado al área de psiquiatría del Hospital Universitario Son Espases, donde quedó bajo la atención de personal sanitario especializado.