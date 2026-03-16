Tensión en el aeropuerto de Palma: dos africanos se atrincheran en un avión tras negarse a pagar el exceso de equipaje

Momentos de máxima tensión en el aeropuerto de Palma el pasado domingo, cuando dos pasajeros africanos protagonizaron un grave incidente que obligó a intervenir a la Guardia Civil y terminó con ambos detenidos dentro de un avión. Los hechos ocurrieron durante el embarque de un vuelo de Vueling con destino a Barcelona, que tuvo que ser momentáneamente paralizado por el altercado.

Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos son dos hombres de 27 años, de nacionalidad camerunesa, arrestados como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Todo comenzó cuando el personal de tierra de Vueling detectó que los pasajeros transportaban más equipaje del permitido para el vuelo. Siguiendo el protocolo habitual, la aerolínea les informó de que debían pagar el suplemento por exceso de equipaje o, en su defecto, retirar parte de las maletas para poder embarcar.

Sin embargo, los dos pasajeros se negaron rotundamente a cumplir con la normativa de la compañía aérea. La discusión con el personal de embarque del Aeropuerto de Palma fue subiendo de tono hasta que la tripulación decidió denegarles el embarque si no cumplían las condiciones establecidas. Lejos de aceptar la decisión de la aerolínea, los dos hombres protagonizaron una escena de gran tensión. Según fuentes del aeropuerto, empujaron a las azafatas de tierra y aprovecharon un momento de confusión para irrumpir por la fuerza en el interior del avión de Vueling, entrando con todas sus maletas.

Una vez dentro de la aeronave, se negaron a abandonar el avión, pese a las reiteradas advertencias de la tripulación. La situación generó momentos de nerviosismo entre los pasajeros, algunos de los cuales comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos móviles mientras el personal trataba de controlar la situación. Ante la gravedad de los hechos, se activó el protocolo de seguridad del Aeropuerto de Palma y se requirió la intervención de agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil.

Cuando los agentes llegaron al avión, solicitaron a los dos pasajeros que abandonaran la aeronave y la zona de seguridad del aeropuerto. Sin embargo, estos volvieron a negarse a obedecer las órdenes, manteniendo una actitud desafiante frente a la autoridad. Finalmente, ante su negativa reiterada y su comportamiento agresivo, los agentes procedieron a detener a los dos hombres por un presunto delito de resistencia y desobediencia. El incidente obligó a interrumpir temporalmente el embarque del vuelo de Vueling con destino a Barcelona, provocando retrasos y gran expectación en la terminal del Aeropuerto de Palma.

Fuentes aeroportuarias recuerdan que las normas de equipaje y embarque en los vuelos comerciales son obligatorias para todos los pasajeros y que cualquier alteración del orden en una aeronave puede convertirse en un problema de seguridad aérea. Tras su detención, los dos pasajeros fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil y posteriormente puestos a disposición judicial.