La playa más atrevida y recóndita del norte de Ibiza se queda sin vigilancia ni socorristas todo el verano

La playa más atrevida y recóndita del norte de Ibiza se queda sin vigilancia ni socorristas en sus aguas cristalinas todo el verano, tal y como ha decidido el Ayuntamiento de Santa Eulària des Ríu.

La escondida playa de s’Aigua Blanca, situada en la parroquia de Sant Carles de Peralta, ha sido por ello catalogada como playa no vigilada y sin servicios municipales.

Esta decisión supone que no contará con servicio de salvamento ni vigilancia por parte de Cruz Roja, que dejará de prestar asistencia en este punto del litoral. Asimismo, el Ayuntamiento ha procedido a retirar todos los elementos existentes vinculados a los servicios municipales.

El Consistorio reconoce que s’Aigua Blanca es una playa calificada de riesgo bajo en cuanto al estado del mar, pero ha alertado a la población e insiste en la necesidad de extremar la precaución por las características del entorno y, especialmente, por la presencia de zonas de acantilado.

En este sentido, se pide tanto a la población residente como a los visitantes que no se sitúen en las laderas del acantilado, y que respeten en todo momento la señalización existente, especialmente en aquellos puntos advertidos por riesgo de desprendimientos, como de forma intermitente ha venido sucediendo en temporadas veraniegas pasadas.

Asimismo, el acceso del tráfico rodado a la playa permanecerá cerrado. Ya en 2023 el Ayuntamiento tuvo que cerrar provisionalmente la playa por motivos de seguridad en pleno mes de julio, debido al riesgo de que se pudieran producir desprendimientos, dado que el mar rompía directamente sobre las paredes del acantilado al haber desaparecido la línea de arena por efectos de un temporal.

También el verano de 2022 se cerró una parte de este tramo de litoral por la caída de rocas sobre la arena hasta el extremo de que el Consistorio decidió no autorizar ninguno de los elementos de las concesiones de playa para tratar de reducir la afluencia a la misma.

Eso sí, el Ayuntamiento advierte a los que vayan a frecuentar estas aguas que, ante cualquier incidencia o situación de emergencia, es necesario avisar a la Guardia Civil o llamar al teléfono de emergencias 112.