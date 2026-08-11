Ses Salines acoge a partir del 15 de agosto la exposición ‘Mayurqa Vacances’ de Horacio Sapere

El Ayuntamiento de Ses Salines inaugurará el próximo 15 de agosto, a las 20:00 horas, en las Escoles Velles, la exposición ‘Mayurqa Vacances’ del artista Horacio Sapere. La propuesta une cultura y solidaridad, y se podrá visitar hasta el próximo 15 de septiembre.

Horacio Sapere, artista consolidado de larga trayectoria y proyección internacional, está afincado en Ses Salines, donde también tiene su estudio. El creador regresa al municipio con una exposición individual tras dos décadas sin presentar una muestra en solitario en la localidad.

Comisariada por Maria Mesquida, «Mayurqa Vacances» reúne piezas de gran formato que permiten acercarse a la obra de Sapere y a su particular visión del paisaje y la cultura de Mallorca. La muestra incorpora, además, una importante vertiente solidaria gracias a la colaboración con L’Estrella de na Marta, una asociación dedicada a recaudar fondos para contribuir a la investigación del cáncer infantil. De esta manera, la iniciativa ofrece al público la oportunidad de conocer la obra del artista y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que es «un orgullo que un artista de la trayectoria de Horacio Sapere, que ha hecho de Ses Salines su casa y el lugar donde desarrolla su obra, vuelva a protagonizar una exposición individual en nuestro municipio». «Queremos que las Escoles Velles sean precisamente eso: un espacio vivo, abierto a la cultura y capaz de acoger propuestas de primer nivel», ha añadido.

Mas ha remarcado también el carácter benéfico de la iniciativa: «La cultura también tiene la capacidad de movilizarnos y ayudar. Que esta exposición sirva, además, para dar visibilidad y apoyo a la investigación del cáncer infantil le aporta un valor muy especial».

Por su parte, la concejala de Cultura, Sebastiana Gomila, ha señalado que «Mayurqa Vacances nos permite acercarnos al universo creativo de un artista estrechamente vinculado a nuestro municipio y hacerlo con una exposición especialmente pensada para este espacio. Para Ses Salines es una satisfacción volver a acoger una muestra individual de Horacio Sapere después de tantos años».

Gomila ha invitado tanto a residentes como a visitantes a conocer la exposición: «Queremos seguir haciendo de las Escoles Velles un punto de encuentro con el arte y la cultura. Esta vez, además, lo hacemos sumando solidaridad de la mano de L’Estrella de na Marta, una causa a la que esperamos que mucha gente quiera dar apoyo».

Desde el Ayuntamiento de Ses Salines se invita a todos los vecinos, vecinas y visitantes a asistir a la inauguración del próximo 15 de agosto y a disfrutar, hasta el 15 de septiembre, de una propuesta que combina arte, territorio y solidaridad dentro de la programación cultural del municipio.