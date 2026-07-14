Ses Salines impulsa su transformación integral: infraestructuras, educación e identidad

El Ayuntamiento de Ses Salines se encuentra inmerso en una de las etapas de mayor actividad administrativa y de inversión pública de su historia reciente. A través de una estrategia que combina la captación de fondos supramunicipales y una planificación orientada al largo plazo, el consistorio está ejecutando un ambicioso paquete de inversiones que abarca desde la modernización de servicios esenciales hasta la preparación de un año histórico para la comunidad.

100 años como municipio independiente

Ses Salines ha celebrado por todo lo alto sus 100 años de emancipación de Santanyí, un hito que tuvo su día grande el 1 de junio de 2025. Con el alcalde a la cabeza, el gobierno local diseñó un programa dinámico para conmemorar el centenario que arrancó en mayo y que buscaba involucrar activamente al tejido asociativo y a los residentes.

En paralelo, la Concejalía de Juventud ha canalizado el orgullo local con el nacimiento de En Salat, un nuevo caparrot que rinde homenaje a los antiguos trabajadores de la sal. Presentado oficialmente en las fiestas de Sant Bartomeu, este proyecto simboliza la apuesta del consistorio por hacer partícipes a las nuevas generaciones de las tradiciones del municipio.

Educación: respuesta a demandas históricas y previsión de futuro

El área educativa concentra dos de las partidas más significativas del plan de gestión. Por un lado, se ha ejecutado una reforma integral en el CEIP Ses Salines con una inversión de 492.820 euros, financiada por el Área de Influencia del Parque Nacional de Cabrera. Esta actuación representa la primera gran intervención en el colegio desde su construcción en 1976, resolviendo deficiencias severas de climatización mediante el aislamiento de fachadas y la instalación de carpintería de aluminio hermética.

Por otro lado, el alcalde Guillem Mas ha adoptado una postura proactiva respecto a la educación secundaria. El Ayuntamiento ya ha iniciado las negociaciones con la Conselleria de Educación del Govern para planificar la futura implantación de la ESO en el municipio. Aunque las ratios actuales de alumnado no justifican una construcción inmediata, las proyecciones demográficas indican que las condiciones idóneas se alcanzarán en un plazo de cinco años. «Lo que queremos es adelantar trabajo, planificar y colaborar con la Conselleria para estar preparados cuando llegue el momento», ha defendido el primer edil.

El consistorio también impulsará una importante actuación de mejora en el CEIP Colònia de Sant Jordi con una inversión de cerca de 200.000 euros, destinada a modernizar una parte significativa de las instalaciones del centro y mejorar su eficiencia energética.

Urbanismo y espacio público: más de un millón de euros en mejoras

La transformación de las vías públicas de Ses Salines y de la Colònia de Sant Jordi es ya una realidad visible gracias a tres grandes proyectos:

Renovación del asfaltado (332.425,42 €): una intervención centrada en la mejora del firme de calles clave del núcleo urbano (como Des Pedregar, Unamuno o Joan March) y de caminos rurales estratégicos, resolviendo el desgaste acumulado durante años y eliminando barreras arquitectónicas en las esquinas.

Reforma de la calle Gabriel Roca (416.131 €): una obra de modernización integral en la Colònia de Sant Jordi que amplía las aceras hasta los 2,25 metros de ancho para garantizar la accesibilidad, renueva el alumbrado con criterios de eficiencia energética y mejora de forma prioritaria el sistema de pluviales para evitar inundaciones.

Paseo peatonal de la Colònia de Sant Jordi (250.000 €): cofinanciado por la AETIB, este proyecto ha sustituido los antiguos tramos de madera —vulnerables a los temporales marítimos— por estructuras de piedra (costers), garantizando la seguridad y el buen estado de la zona durante todo el año.

Sostenibilidad hídrica y dinamización turística

En el ámbito de los servicios invisibles pero vitales, destaca el inicio de las obras de sectorización de la red de agua potable en la Colònia de Sant Jordi, que dan continuidad a las ya realizadas en Ses Salines.

Con un presupuesto de 277.497,78 euros aportado por el Consell de Mallorca, la instalación de caudalímetros y válvulas de control permitirá monitorizar el consumo en tiempo real y atajar de inmediato las fugas de agua.

Finalmente, el sector turístico recibe un doble impulso. Por una parte, la Oficina de Información Turística se traslada a la emblemática torre de Can Bàrbara tras una reforma de accesibilidad de 18.747,11 euros. Esta nueva oficina estará abierta cada año, desde el 1 de mayo hasta finales del mes de octubre, ofreciendo servicio los jueves y sábados de 10.00 a 14.00 horas.

De esta forma, el Ayuntamiento quiere potenciar la atención turística directa a los visitantes, ofreciendo información actualizada sobre los principales puntos de interés de Ses Salines y de la Colònia de Sant Jordi, fomentando un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con el entorno.

Por otra, se ha adjudicado por cerca de 32.400 euros (más IVA) la instalación de una rampa desmontable y sostenible en la playa del Marquès. Con este dispositivo adaptado al medio natural, el Ayuntamiento soluciona una reclamación histórica, garantizando que el acceso a la playa sea seguro, inclusivo y practicable incluso en condiciones de temporal.

En definitiva, las políticas del consistorio saliner dibujan un modelo de municipio que aprovecha las sinergias institucionales para corregir deficiencias históricas, modernizar sus servicios y proyectar con solvencia su crecimiento futuro.