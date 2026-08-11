Surrealista chapuzón nocturno en Ibiza: un turista intenta colarse en un barco atracado en el puerto y acaba en el agua

La noche en Ibiza no deja de ser un escaparate inagotable de momentos disparatados que parecen sacados del guion de una comedia cinematográfica. En esta ocasión, el escenario de la escena ha sido el puerto de Sant Antoni, donde la combinación entre el ambiente nocturno de las Pitiusas, un turista extranjero y un barco ha terminado sumando un nuevo y accidentado episodio que ya es viral en las redes sociales.

El insólito momento ha salido a la luz gracias a la usuaria @cmyj72, quien compartió la grabación en su perfil de TikTok. En el vídeo se aprecia cómo un amigo de la joven, identificado por sus expresiones en otro idioma, decide llevar a cabo una imprudente ocurrencia: intentar colarse de un salto en una embarcación privada que permanecía amarrada en los muelles de la localidad.

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Sin embargo, la jugada le salió del todo mal de principio a fin. Al dar el brinco para acceder a la nave, el protagonista buscó apoyo firme en una de las pasarelas del barco. El problema es que no calculó que dicha plataforma no se encontraba debidamente sujeta a ninguna estructura firme. Al descargar todo su peso sobre ella, el mecanismo cedió al instante, arrastrándolos a ambos directamente al fondo del mar ante la atónita mirada de los transeúntes que pasaban por la zona.

El desenlace de la escena desató la sorpresa absoluta entre los testigos que presenciaron la escena, mientras que la propia persona encargada de sostener la cámara no pudo contener las risas ante la absurda caída de su compañero.

La difusión del metraje ha sido astronómica: la publicación supera ya los cientos de miles de reproducciones, cuenta con más de 10.000 me gusta y acumula cientos de interacciones de usuarios que no han dudado en dejar su opinión sobre este sonado tropiezo nocturno.