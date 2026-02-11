Ibiza imita a Palma y también elimina hamacas de sus playas para el próximo verano: una cuarta parte menos

El Ayuntamiento de Ibiza imita al de Palma y también elimina hamacas de sus playas para el próximo verano: habrá una cuarta parte menos en las arenas de Ses Figueretes, Playa den Bossa, Talamanca y Sa Punta.

Tanto en el caso de la capital balear como en el de Ibiza esta medida viene incluida en la nueva concesión de playas para el periodo 2026-2029, que contempla en el caso de Palma la eliminación desde el próximo verano, una vez se adjudique el contrato, de hasta 1.000 hamacas debido al proceso de regresión de los arenales.

En Ibiza el contrato de explotación por terceros de las autorizaciones de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la prestación de los servicios de temporada en sus playas también será por los tres años citados. El presupuesto base máximo de licitación asciende a 484.581,93 euros, correspondientes al valor total de los distintos lotes durante los cuatro años de duración del contrato.

La explotación está sujeta a la autorización de la Demarcación de Costas de las Islas Baleares y al pago del canon correspondiente, así como al canon anual al alza que ofrezcan los adjudicatarios.

El objeto del contrato es el otorgamiento mediante procedimiento abierto de las autorizaciones para explotar servicios de temporada en las playas del municipio, con instalaciones desmontables, de acuerdo con lo que establecen la Ley 22/1988, de Costas, y el Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014)

Estas autorizaciones permitirán la ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre, sin que ello implique cesión alguna de la titularidad ni de las facultades demaniales del Estado.

El Ayuntamiento podrá revocar unilateralmente las autorizaciones en cualquier momento, sin derecho a indemnización, si resultan incompatibles con normativa posterior, causan daños en el dominio público, impiden usos de interés general o perjudican el uso público de las playas.

La licitación se divide en diferentes lotes correspondientes a las playas de Ses Figueretes, Playa den Bossa, Talamanca y Sa Punta, que incluyen servicios como hamacas, sombrillas, velomares, quioscos y aseos.

En concreto, la licitación se divide en diferentes lotes correspondientes a Ses Figueretes, Playa den Bossa, Talamanca y en Sa Punta, que incluyen servicios como hamacas (462 en total, 108 menos que la licitación anterior) y sombrillas (231 por 285, 54 menos que en el contrato de los años 2022 a 2025.