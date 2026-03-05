El PSOE balear no condena la masacre de la tiranía de los ayatolás contra la población de Irán

Los socialistas de Baleares no condenan la masacre y tiranía de los ayatolás contra la población de Irán, que un mes antes de estallar el actual conflicto con Israel y EEUU habían asesinado a 30.000 iraníes durante la ola de protestas contra el sanguinario régimen teocrático.

Ni una sola palabra de condena ni recuerdo de las víctimas de esta masacre histórica figura en la proposición registrada en el Parlament, en la que el PSOE balear reclama el apoyo y respaldo de los partidos del arco parlamentario balear a la postura del Gobierno de Sánchez «contra de la guerra en Irán y a favor del derecho internacional».

Los socialistas ni tan solo citan los antecedentes de este conflicto, como las manifestaciones que arrancaron el 28 de diciembre inicialmente contra la crisis económica y que luego se extendieron para exigir la caída del régimen islámico, donde miles de iraníes fueron masacrados por francotiradores apostados en azoteas y por sicarios con ametralladoras en mano abriendo fuego contra las multitud desde camiones.

Nada de ello se recoge en una moción en la que, por contra, los socialistas de Baleares, aún dirigidos por Francina Armengol, instan a apoyar la decisión del Gobierno de Sánchez de «no autorizar la utilización de bases militares ubicadas en territorio español para actuaciones que puedan contribuir en la escalada del conflicto, en coherencia con la defensa del derecho internacional y la vía diplomática».

Nada dicen los socialistas de unos iraníes que han perdido el miedo y se echaron a las calles de Teherán el pasado 1 de marzo para celebrar la muerte del tirano ayatolá Jamenei en la operación conjunta lanzada por Washington y Jerusalén contra Irán.

Pero lejos de condenar la tiranía del régimen terrorista de los ayatolás, los socialistas de Baleares, en una moción rubricada por el diputado Iago Negueruela, expresan «su rechazo a cualquier acción militar unilateral que no cuente con la cobertura del derecho internacional ni con el apoyo de los mecanismos multilaterales establecidos por la comunidad internacional».

Una equidistancia con las raíces del conflicto que remachan con su preocupación no por los miles de manifestantes asesinados por el régimen teocrático islámico, sino por «los efectos económicos que una escalada bélica en Oriente Medio puede tener sobre las familias de las Islas Baleares, especialmente en forma de incrementos del precio de la energía, de los carburantes, de los alimentos y de otros bienes esenciales, así como por la posible pérdida de poder adquisitivo».

Y por ello instan al Govern del PP de Marga Prohens a «adoptar medidas preventivas y de planificación económica orientadas a proteger a las familias ante posibles incrementos del coste de la vida derivados de una escalada del conflicto, incluyendo mecanismos de seguimiento, previsión y respuesta frente a tensiones inflacionarias».

Además los socialistas exigirán al Parlament condenar «las amenazas de represalias comerciales formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump porque introducen una dinámica de presión que altera las reglas de respeto entre estados y tensiona las relaciones internacionales» y de las que afirman que «resultan incompatibles con los principios democráticos y el respeto entre estados soberanos».