Armengol y Negueruela llenan de ilegales la sede del PSOE de Palma para invitarles a la regularización

Por si faltaba entrega de Francina Armengol y Iago Negueruela a lo que mande Pedro Sánchez, este viernes han llenado la sede socialista de Palma de inmigrantes ilegales para invitarles a participar en el próximo proceso de regularización masiva que promueve el PSOE. Hay varias fórmulas para hacer frente a la inmigración ilegal. Los socialistas de Baleares han optado por invitarles a su sede.

El PSOE se ha reunido esta tarde con más de un centenar de personas migrantes y asociaciones para explicar el proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno de España. Lo ha hecho en su sede de Palma.

«Abrimos nuestra sede para informar y asesorar a estas personas que se pueden ver beneficiadas», ha explicado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, en declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro.

En este sentido, ha subrayado que su partido defiende esta regularización y que, por ello, se pone a disposición de los migrantes y comunidades que se podrán beneficiar de la medida.

Sobre la medida, ha expuesto que «se trata de que personas que ya trabajan y residen en Baleares tengan los mismos derechos» que el resto de ciudadanos. «Es una regularización absolutamente necesaria», ha remarcado.

Según Negueruela, es un proceso que ya se ha hecho en otros momentos, como con los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pero con «la única diferencia» de que ahora el PP «asume el discruso de Vox».

«Defendemos este proceso frente a los discursos de odio, racismo, xenofobia y los bulos», ha insistido el socialista, quien ha afeado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no apoye esta regularización que «es la misma que hizo su partido».

En el encuentro, que se celebra en la sede del PSIB de Palma, participa también la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.