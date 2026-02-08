Manuel Pavón: «La regularización de inmigrantes del Gobierno es una invitación al desorden»

En una Tribuna que publica hoy OKBALEARES, el Director general de Inmigración del Govern balear, Manuel Pavón, muestra las razones del rechazo contundente del Ejecutivo que preside Marga Prohens a la regularización masiva de 500.000 ilegales que ha anunciado Pedro Sánchez y que en Baleares provocará unas 10.800 regularizaciones según datos del delegado del Gobierno. «Es una invitación al desorden, que provocará un claro efecto llamada», advierte Pavón.

Manuel Pavón pone los datos clave sobre la mesa: En cinco años, más de 20.000 personas han llegado a las costas de Baleares. en 2025 se batió un récord sin precedentes: 7.321 personas llegaron en 401 pateras, muchas de ellas en condiciones extremas.

El director general pone también el foco en la capacidad limitada de acogida de un territorio como el balear: «la decisión del Gobierno presiona unos servicios públicos que ya están al límite en vivienda, sanidad, educación y atención social».

El escrito lamenta que la regularización masiva de inmigrantes llegará «mediante real decreto sin consenso, sin debate parlamentario y sin contar con las comunidades autónomas que, como Baleares, tendrán que asumir el impacto directo de esta decisión».

A todo esto, Pavón añade el problema de seguridad que puede generar: «Basta con acreditar cinco meses de permanencia en territorio español y, en caso de no poder aportar certificar un certificado de antecedentes penales, se sustituye por una simple declaración responsable. Esta manga ancha no sólo debilita al Estado de derecho, sino que puede generar problemas de seguridad y convivencia que ya están denunciando los sindicatos de la Policía Nacional. Además, dar papeles no garantiza integración».

Pavón concluye su escrito defendiendo, como hace el Govern de Prohens, «una inmigración legal, ordenada y reguladfa. Firmeza contra la irregularidad y oportunidades reales para quien viene a trabajar, a contribuir e integrarse con respeto en nuestra sociedad».