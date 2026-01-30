El Govern de Prohens reclama que los ilegales regularizados en Baleares aprendan catalán antes que español

El Govern que preside la popular Marga Prohens considera que aquellos que quieran obtener la residencia legal en España y, en concreto en Baleares, tienen que «mostrar la voluntad de conocer» la lengua propia de las Islas, el catalán, antes que el español.

El portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, ha subrayado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que «aquí tenemos una lengua propia -y lo digo claramente- y los que quieran obtener la residencia legal en España y en esta comunidad autónoma en concreto han de mostrar su voluntad de conocer nuestra lengua propia». «Aquí tenemos una identidad que tenemos la obligación de preservar», ha insistido.

El Govern ha mostrado su oposición frontal a la regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha calificado como «regalo de la residencia legal», y ha aseverado que utilizará «todas las vías legales» para frenarlo y «defender los intereses de Baleares». Si bien ha reconocido que va a ser difícil que la comunidad autónoma pueda alegar un conflicto competencial, ya que Extranjería es una competencia exclusiva del Estado.

Según Costa, la regularización es una cuestión suficientemente importante como para llevarla a cabo mediante una ley y no «con un simple reglamento». En caso de que se haga vía reglamento, ha continuado, este va a tener que cumplir las condiciones de la ley y, en caso de que no sea así, ha aseverado, el Govern «lo encontrará y recurrirá la norma».

Por otro lado, ha advertido de que la regularización de inmigrantes -que según la Delegación del Gobierno alcanzará a unas 10.800 personas en Baleares- tensionará todavía más el mercado de la vivienda.

Costa ha señalado que actualmente el mecanismo para obtener la residencia legal está condicionado, de modo que «no es un regalo». A su criterio, las condiciones que se establecen a día de hoy son «de sentido común». Entre otras, ha mencionado como cuestiones lógicas que se pida un certificado de antecedentes penales y policiales, un precontrato de trabajo y condiciones de integración.

«Tenemos unas leyes y unos valores que se tienen que respetar y cumplir», ha defendido Costa, para después añadir que los migrantes «se tienen que adaptar y no al revés». Otros de los argumentos del Govern para rechazar la regularización extraordinaria es el «efecto llamada» que a su entender generará. «Regalar la residencia incentiva y da oxígeno a las mafias que trafican con personas», ha apostillado.

«Hipocresía de la izquierda»

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afeado al PSOE y a Més per Mallorca su «hipocresía» con la regularización de inmigrantes, señalando que «un día dicen que el crecimiento población está desbocado» y «otro día deciden regalar la residencia legal».

«Esto es contradictorio y profundamente hipócrita», ha criticado, agregando que estos partidos «dicen conservar la identidad y regalan la residencia a muchas personas que son incompatibles con la identidad balear».

También ha mencionado unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2024 en las que defendía el retorno de las personas que han entrado irregularmente en España porque traslada un mensaje desincentivador a las mafias.

«Antes había efecto llamada, ahora ya no», ha ironizado, a la vez que ha insistido en que esta es otra contradicción del presidente del Gobierno que, a su juicio, cambia constantemente de opinión.